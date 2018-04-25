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Kılıçdaroğlu Akşener'i ikna edemedi

CHP liderinin Abdullah Gül'ü ortak aday çıkarma, Akşener'i adaylıktan vazgeçirme çabaları sonuç vermedi. Akşener, "İYİ Parti'nin adayı benim." dedi.

Haber Merkezi | 25.04.2018 - 14:24..
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Kılıçdaroğlu Akşener'i ikna edemedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Merkezi'ne geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında kritik bir görüşme gerçekleşti.

İYİ Parti lideri Akşener her şartta cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklamıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ise cumhurbaşkanı adayı henüz belli değil.

İKNA EDEMEDİ

Bu nedenle Meral Akşener'i aday olmamaya, Abdullah Gül'ü ortak aday çıkarmak için ikna etmeye çalışan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, görüşme sonrası ortak açıklama yaparken halinden memnun görünmüyordu.

Akşener'in görüşme sonrası "İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı benim." sözleri de bu görüntüyü açıklar nitelikte...

Kılıçdaroğlu Akşener'i ikna edemedi

Görüşme sonrası Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

İYİ PARTİ'NİN ADAYLIĞINI SÜRDÜRÜYORUM

Meral Akşener: "Türkiye'de demokrasinin, milletin sesinin, hukukun üstünlüğünün gerçekleşmesi için gerekeni yapmak üzere onlar bir adım attılar, biz de kendilerine teşekkür ediyoruz.

Diğer taraftan merak ediyorsunuzdur mutlaka içeride ne konuştuğumuzu. Ben 1 Nisan ve 25 Ekim'de partimiz 25 Ekim'de kuruldu, 1 Nisan'da 1. Kurultayımızı yaptık. Orada da ilan ettiğimiz gibi İYİ Parti'nin adaylığını sürdürdüğümü söylemek isterim.

Akşener'den Kılıçdaroğlu'na teşekkür ziyareti VİDEO

(ABDULLAH GÜL'E MESAJ) SIFIR RİSKLE TÜRKİYE SİYASETİNİ TANZİM ETMEYE KALKANLARIN...

Türkiye'nin siyasetini geçmişten itibaren tanzim etmeye kalkışacaklar, sıfır riskle Türkiye siyasetini, bizleri tanzim etmeye kalkanların burada başarısız olacağı açıktır. Bir demokrasi katliamının önüne geçildi. Tekrar teşekkür ediyorum.

Partimizin sloganını da söyleyeyim: Türkiye ve milletimiz iyi olacak."

"BU ÜLKEYE DEMOKRASİYİ GETİRECEĞİZ"

Kemal Kılıçdaroğlu: "Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, biz demokrasiyi savunanlar hangi parti olursa olsun 24 Haziran ve 25 Haziran'da bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz. Bundan yüzde yüz eminim. Demokrasi birlikteliğini sürdürmenin önemli olduğunu düşünüyorum."

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