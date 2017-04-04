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Kılıçdaroğlu'ndan vekili Bozkurt'a: Dilimize hakim olacağız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Evet çıkarsa yedi sülalenizi İzmir'den denize dökeriz" diyen CHP'li vekil hakkında konuştu.

04.04.2017 - 11:51
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Kılıçdaroğlu'ndan vekili Bozkurt'a: Dilimize hakim olacağız

Ankara'da konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi CHP'li Bozkurt'a tepki gösterdi:

"DİLİMİZE HAKİM OLACAĞIZ! ÖYLE ASARIM, KESERİM, DENİZE DÖKERİM'LE OLMAZ"

"Önce dilimize hakim olacağız. Diline hakim olamayan, memleketi iyi yönetemez. Milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur. Öyle 'Asarım, keserim, denize dökerim' bunlarla olmaz."

CUMHURBAŞKANI SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'a sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Yahu sen geri zekalı mısın? Sen kimsin? Haddini bil, bu ne terbiyesizlik? Sana adım attırmazlar. Sen kimi nereden denize döküyorsun?" demişti.

Erdoğan'dan CHP'li vekile sert tepki VİDEO

CHP'li vekil: Evet çıksa bile sizi denize dökeriz haberiKılıçdaroğlu'ndan vekili Bozkurt'a: Dilimize hakim olacağız
Erdoğan'dan CHP'li vekile sert tepki haberiKılıçdaroğlu'ndan vekili Bozkurt'a: Dilimize hakim olacağız
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