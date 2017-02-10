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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu AYM'yi eleştirdi

Her konuyu AYM'ye taşıyan CHP lideri Kılıçdaroğlu, OHAL KHK'larına ilişkin kararı üzerinden Anayasa Mahkemesi'ni topa tuttu.

10.02.2017 - 11:56
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu AYM'yi eleştirdi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu AYM'yi eleştirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde gerçekleştirilecek Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu'nun ortak toplantısının açılışında konuştu.

Alınan her türlü kararı, tartışılan her konuyu AYM'ye taşıyan CHP lideri Kılıçdaroğlu, AYM'nin Türkiye'yi kaosa sürüklediğini söyledi.

"BUNUN GERÇEK SORUMLUSU AYM"

"Eşit koşullarda bir referanduma gitmeyeceğiz. Bunu son KHK ile ilan ettiler. Bankacılık mevzuatını değiştirdiler. Bunun OHAL ile ne ilgisi var? Bunun gerçek sorumlusu AYM.

"AYM VE YARGIÇLARI TOPLUMA GÜVEN VERMİYOR"

AYM anayasa ve hukuku dışlayarak eskiden verdiği kararı değiştirdi. Anayasa Mahkemesi temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması konusunda her şeyi yapabilirsin dedi. Bu AYM ve yargıçları bu topluma güven vermiyor.

"TÜRKİYE'Yİ KAOSA SÜRÜKLEYEN AYM"

Arzu ederim ki vicdanlarını sorgulayıp koltuklarından ayrılırlar. Türkiye'yi kaosa sürükleyen temel öğe Anayasa Mahkemesi'dir. Bu AYM topluma güven veremez.

Uygulama yanlış yapılıyor, denetleyecek olan kurum görevini yapmıyor. Evrensel hukukta olmayan bir suç ürettiler ve AYM buna sessiz kaldı. Yapabilirsiniz dedi. Hakim önüne her geleni tutuklamak zorunda kaldı. Tutuklamazsam acaba beni de FETÖ ile irtibatlandırırlar mı? Aldılar hepsini içeri attılar.

"BU TABLOYU AYM YARATTI"

Bu tabloyu AYM yarattı. Kim bu tablodan yararlandı, hükümet yararlandı. Hapisteki gazeteci sayısı 150'nin üzerinde. Bir ülkede 150'nin üzerinde gazeteci olursa siz o ülkede gazeteci var diyebilir misiniz? "

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