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Kılıçdaroğlu El Bab operasyonuyla ilgili konuştu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin kendi geleceğini güvence altına almak için belli acılara katlanması gerekiğini söyledi.

AA | 23.12.2016 - 11:18
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Kılıçdaroğlu El Bab operasyonuyla ilgili konuştu

Kılıçdaroğlu El Bab operasyonuyla ilgili konuştu

Kılıçdaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki hedeflere yönelik sürdürdüğü Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

TÜRKİYE'NİN BELLİ ACILARA KATLANMASI GEREKİYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin, "Şehit haberlerini almak gerçekten hepimizi üzüyor. Keşke hiç şehidimiz olmasa ama eğer Türkiye kendi geleceğini güvence altına almak açısından böyle bir operasyon başlatmışsa, belli acılara katlanmak gerekiyor. Umarız bundan sonraki operasyonlarda şehitler gelmez." dedi.

Kılıçdaroğlu El Bab operasyonuyla ilgili konuştu VİDEO

UMARIZ BU ACILAR UNUTULUR

"Dış politikada bir düzelme var, özellikle Suriye konusunda. Geç kalmış bir düzelme var. 'Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı' sözleri iktidar yetkilileri tarafından dile getiriliyor, biz bunu öteden beri dillendiriyorduk." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"IŞİD'in, El Nusra'nın terör örgütü olduğuna dair Dışişleri Bakanının imzaladığı bir metin var. Oysa, daha önce El Nusra'dan, 'Türkiye telefon etsin de Halep'ten çekilsin bunlar.' diye Putin'in yaptığı ricalar vardı. Türkiye üzerinden bunlar yapılıyor ve bu Türkiye'nin El Nusra'yı desteklediği anlamına geliyor. Bu çok acı bir gerçek. Umarız bütün bu acılar unutulur, bütün bu yanlışlardan dönülür ve Türkiye, Ortadoğu'da eski günlerde olduğu gibi barışın egemen olduğu, sözünün dinlendiği saygın bir ülke konumuna yeniden kavuşmuş olur."

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