Kılıçdaroğlu: Beni ikna etsinler evet vereceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlui, Habertürk TV, Bloomberg HT ortak yayınıyla Show TV'de yayınlanan "Referandum Özel" programında Jülide Ateş'in sorularını yanıtladı.

"BENİ İKNA EDİN EDEN DİYECEĞİM"

Kılıçdaroğlu, "Beni ikna etsinler söz veriyorum ben de çıkıp evet oyu vereceğim. Ben kendilerine son derece insani akılcı bir teklifte bulunuyorum." dedi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"248 ŞEHİDİN HAKKINI ARIYORUM"

"Ben şimdi 248 şehidin hakkını aramayacağım da ne yapacağım? 15 Temmuz darbe girişimi komisyonu bir rapor taslağı hazırlıyorlar ve bu taslağı 16 Nisan'dan sonra vereceğiz diyorlar. Neden 16 Nisan'dan sonra. Şunu bir atlatalım onlara yine hodri meydan diyorum.

"BANA ÖRNEK GÖSTERSİNLER"

"Aklın alacağı bir şey değil. Ben bir partinin üyesiysem nasıl tarafsız olabilirim? Parlamentoda içtiğimiz yemin tarafsızlık yemin değildir. Ama sayın cumhurbaşkanı tarafsızlığı üzerine yemin eder. Bir partinin genel başkanı olduktan sonra sayın cumhurbaşkanı tarafsızlık yeminini parlamentoda nasıl yapacak? Cumhurbaşkanlığı makamı bizim ortak paydamızdır. 80 milyonu temsil eder. O makam bir partinin makamı haline gelirse 80 milyonu temsil edemez. Bana böyle bir örnek göstersinler.

"TEK SIĞINDIKLARI ŞEY KEMAL KILIÇDAROĞLU"

Kul hakkı yiyenlerden hesap sormayın demektir. Tek adam rejiminde ister bakan ister bakın yardımcıları malı götürsünler kimse gensoru veremeyecek? Şimdi bu durumda parlamento güçleniyor demek ne kadar doğrudur? Bu mu güçlü Meclis Allah aşkına? Milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz siz? Tek sığındıkları şey var Kemal Kılıçdaroğlu. Beni eleştirerek geçiştiriyorlar"