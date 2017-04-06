Referandum sürecini değerlendiren Kılıçdaroğlu, halkın bir kısmının referandumun ne getirip götürdüğünü bilmediğini söyledi. Evet kampanyası yapan siyasilerin "evet"i anlatamadığını, mitinglerde sürekli kendisini eleştirdiklerine değinen Kılıçdaroğlu, "Ben olmasam konuları olmayacak, Ne günah işledik.. Beni eleştirebilirsin, saygı duyarım, Eleştiriyorsan gel televizyonda tartışalım." dedi.

Kılıçdaroğlu: Yahu ne günah işledik

"BENİM GİBİ TEK ADAM OLSUNLAR"

"Referandumdan evet çıkarsa istifa edecek misiniz?" sorusuna "Neden istifa edeyim, bu bir seçim değil ki. Bir anayasa değişikliği oylanıyor." şeklinde yanıt veren Kılıçdaroğlu, bu kadar seçim yenilgisine rağmen koltuğu bırakmadığı için, kendisi hakkındaki 'CHP'nin tek adamı' eleştirilerine şu sözlerle yanıt verdi:

"Benim gibi tek adam olsunlar. Bizde kurultaylar var. Ben demokrasiyi savunuyorum. Bizde delegeler özgür iradeleriyle gelir."

Kılıçdaroğlu: Benim gibi tek adam olsunlar