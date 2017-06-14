Kılıçdaroğlu Berberoğlu'yla görüştü

MİT TIR'ları davasında CHP milletvekili ve Hürriyet Gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu hakkında 25 yıl hapis cezası verildi.
"MORALİNİ BOZMA ARKANDAYIZ"
Berberoğlu'yla telefonda görüşen Kılıçdaroğlu, “Moralini bozma arkandayız. Özgürlüğüne kavuşana kadar mücadeleye devam edeceğiz” dedi.
CHP KARARA TEPKİLİ
CHP'li milletvekilleri toplantıya girerken karara tepki gösterdi. Enis Berberoğlu hakkında verilen 25 yıl hapis cezası ve tutuklama kararı üzerine TBMM'de CHP Grubu olağanüstü toplantıya çağrıldı.