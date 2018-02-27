taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
119.084
USD
3,7931
EURO
4,6629
ALTIN
162,03
PETR
67,2800

Kılıçdaroğlu 'Birleşe birleşe kazanacağız' dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, başka partilerle ittifak mesajı verdi.

Haber Merkezi | 27.02.2018 - 16:30..
  1. Haberler
  2. Gündem
Kılıçdaroğlu 'Birleşe birleşe kazanacağız' dedi

e

CHP lideri Kılıçdaroğlu "O partiden, bu partiden demeden herkesle birleşe birleşe kazanacaklarını" söyledi. Kılıçdaroğlu konuşmasında "2019'a hazırlık yapıyor muyuz?" diye sordu ve salonda bulunan gençlerin "Evet" yanıtı vermeleri üzerine, şunları kaydetti:

"BİRLİKTE MÜCADELE EDERSEK..."

"Hiç kimse endişe etmesin; bu ülkeye demokrasiyi ya getireceğiz ya getireceğiz. Demokrasi için, birlikte yaşamak için birlikte mücadele edersek, o zaman gerçek anlamda gücümüzü ortaya koymuş oluruz. Demokrasi bağlamında herkesi kucaklayacağız.

"O PARTİDEN, BU PARTİDEN DEMEDEN"

Bizim partiden, o partiden, bu partiden diye değil. Kim demokrasiyi, insan haklarını düşünce özgürlüğünü savunuyorsa, din ve vicdan özgürlüğünü savunuyorsa, yargı bağımsızlığını savunuyorsa onlarla birlikte demokrasi mücadelesi vereceğiz.

Kılıçdaroğlu: Birleşe birleşe kazanacağız VİDEO

"BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ"

Birleşe birleşe kazanacağız, Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. Birleşe birleşe mücadele edeceğiz, daha güzel bir Türkiye için."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Türkiye Çekya'ya nota verdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Salih Müslim'in serbest bırakılmasından dolayı Çekya'ya nota verildiğini açıkladı.
Hatay’da 1 terörist ölü ele geçirildi
Hassa ilçesindeki Amanos Dağlarında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK'dan terör mevzilerine bombardıman
Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de hilâl şeklindeki bölgeyi teröristlerden temizledi. Afrin merkezine başarılı bir şekilde ilerleyen TSK, Raco bölgesini ablukaya almış durumda.
HDP'li 2 ismin daha vekilliği düşürüldü
Halkların Demokratik Partisi'nde Ahmet Yıldırım ve İbrahim Ayhan'ın vekillikleri düşürüldü. Meclis'te HDP'nin 50 koltuğu kaldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Vanlı askerin hudut tekmili hayran bıraktı

Vanlı askerin hudut tekmili hayran bıraktı

123
Salih Müslim serbest

Salih Müslim serbest

732
CHP'li Kılıçaslan: Gerekirse HDP ile ittifak yapılır

CHP'li Kılıçaslan: Gerekirse HDP ile ittifak yapılır

188
Macron Afrin harekatının durmasını istedi

Macron Afrin harekatının durmasını istedi

217
Partilerin gizli ittifak toplantısını ifşa eden CHP'li

Partilerin gizli ittifak toplantısını ifşa eden CHP'li

198
AB, Zeytin Dalı Harekatı'ndan endişe duyuyor

AB, Zeytin Dalı Harekatı'ndan endişe duyuyor

196
Prag'da Salih Müslim tiyatrosu

Prag'da Salih Müslim tiyatrosu

234
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM