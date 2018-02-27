Kılıçdaroğlu 'Birleşe birleşe kazanacağız' dedi

CHP lideri Kılıçdaroğlu "O partiden, bu partiden demeden herkesle birleşe birleşe kazanacaklarını" söyledi. Kılıçdaroğlu konuşmasında "2019'a hazırlık yapıyor muyuz?" diye sordu ve salonda bulunan gençlerin "Evet" yanıtı vermeleri üzerine, şunları kaydetti:

"BİRLİKTE MÜCADELE EDERSEK..."

"Hiç kimse endişe etmesin; bu ülkeye demokrasiyi ya getireceğiz ya getireceğiz. Demokrasi için, birlikte yaşamak için birlikte mücadele edersek, o zaman gerçek anlamda gücümüzü ortaya koymuş oluruz. Demokrasi bağlamında herkesi kucaklayacağız.

"O PARTİDEN, BU PARTİDEN DEMEDEN"

Bizim partiden, o partiden, bu partiden diye değil. Kim demokrasiyi, insan haklarını düşünce özgürlüğünü savunuyorsa, din ve vicdan özgürlüğünü savunuyorsa, yargı bağımsızlığını savunuyorsa onlarla birlikte demokrasi mücadelesi vereceğiz.

Kılıçdaroğlu: Birleşe birleşe kazanacağız VİDEO

"BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ"

Birleşe birleşe kazanacağız, Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. Birleşe birleşe mücadele edeceğiz, daha güzel bir Türkiye için."