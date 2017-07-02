Kılıçdaroğlu: Bizi suçlamasınlar, dinlesinler

Sabah 07:00 saatlerinde Sakarya'nın Erenler ilçesi Dörtyol mevkiinde mole veren Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamasında Sivas katliamında ölenleri anarak şunları söyledi:

"İNSANI DÜŞÜNCELERİYLE KABUL EDİP, BAŞ TACI ETMELİYİZ"

"Adalet Yürüyüşümüzün 18'inci günündeyiz. Bugünümüzde hayırlı olur inşallah. Son derece kararlı, azimli, bilinçli bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Yürüyüşümüze destek veren vatandaşlar da bizim arzu ettiğimiz gibi her türlü provokasyona karşı duyarlılıklarını koruyorlar. O nedenle o yurttaşlarıma da içten teşekkürlerimi gönderiyorum. Bugün 2 Temmuz Sivas katliamında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Adalet arayışları hala devam ediyor. Bizim bu Adalet Yürüyüşü'nün ne kadar anlamlı olduğunu gösteren temel göstergelerden birisidir. Bu bağlamda hiç kimsenin inancından, kimliğinden, siyasi görüşünden ötürü suçlanmaması krimalize edilmemesi bizim en büyük arzumuzdur. İnsanı düşünceleri ile kabul edip, fikirleriyle kabul edip, baş tacı etmeliyiz. Onlar ne zaman düşüncelerini açıklarlarsa bu düşüncelere hepimiz ortaklaşa saygı göstermeliyiz. Farklı düşüncelere sahip olabiliriz ama birlikte yaşama irademizi birlikte ortaya koymak zorundayız" dedi.

TAŞERON İŞÇİLER İÇİN ADALET

1 milyon taşeron işçisinin kadrolu çalışmak istediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Dün taşeron işçileri aramızdaydı. Onlar da adalet istiyorlar. Onlar diyor ki bize söz verildi, bize kadro verilecekti, ne olursunuz bunu bir kez daha dile getirin Adalet Yürüyüşü'nde. 1 milyonu aşkın taşeron işçisinin adalet talebini yine bu sabah saat 07.00'de hepinizin huzurunda dile getiriyorum. Onlar için de adalet istiyorum. Onlar da çalışıyor, üretiyor ve alın teri döküyorlar. Onlar da kadrolu çalışmak isterler ve iş güvenceleri olmasını isterler. Dolayısıyla adalet isterler ve adaleti sağlamak zorundayız" diye konuştu.

"BİZİ SUÇLAMASINLAR, BİZİ DİNLESİNLER"

Kendilerinin suçlanmamasını, dinlenilmesini isteyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Sevgili peygamberimizin şöyle bir hadisi şerifi var; 1 gün adaletli davranmak 60 yıllık ibadetten üstündür. Sadece 1 gün. Biz bir gün değil, hepimiz adaletli davranalım diye yürüyoruz. 1 gün bile değil. Hepimiz bize destek veren tüm yurttaşlarımız adaletli bir yönetim istiyoruz. Adaletli bir devlet istiyoruz, adaletli bir toplum istiyoruz. Adaletin egemen olduğu hepimizin rahatlıkla konuşabildiği, düşüncelerini ifade ettiği için hapse atılmadığı bir düzen istiyoruz. Bu açıdan umuyorum bizim Adalet Yürüyüşümüze ülkeyi yönetenler daha fazla kulak kabartmış olurlar. Suçlamak yerine dinlemek bir yöneticinin temel görevidir. Niçin biz yürüyoruz? Hangi gerekçeyle yürüyoruz? Bize yapılan tüm hakaretlere rağmen neden sessiz kalıyoruz? Neden inançla ve kararla adalet adalet adalet diyoruz. Bizi suçlamasınlar, bizi dinlesinler. Biz bu ülkenin insanlarıyız"





Kılıçdaroğlu bölücü terör örgütü tarafından öldürülen Ak Partili yöneticiler için başsağılığı dileğinde bulunarak, "Biz teröre karşıyız. İki Adalet ve Kalkınma Partili yönetici doğuda terör örgütü tarafından katledildi. İki yöneticinin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Siyasal partinin Adalet ve Kalkınma Parti'nin yöneticilerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Allah'tan rahmet dileklerimizi iletiyoruz. Yine diyoruz ki terör kimden nereden ve nasıl gelirse gelsin hep birlikte onurlu bir şekilde teröre karşı durmak hepimizin ortak görevi olmalıdır. Tıpkı adaleti savunduğumuz gibi" dedi.

BUGÜN KARTEPE'YE ULAŞACAK

Sivas Divriği'nden gelen kadınlar Kemal Kılıçdaroğlu'na açıklamasının ardından çiçek vererek, yürüyüşe katıldı. Hava sıcaklığı nedeniyle bugün yürüyüş 1 saat erkene alınırken, bugün 7.3 kilometre, 6.5 kilometre ve 3.7 kilometre olmak üzere 17.5 kilometre yürünerek Kocaeli'nin Kartepe İlçesi'ne ulaşılacak.