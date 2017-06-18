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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yürüyüşünün 4. gününde açıklamalarda bulundu.

18.06.2017 - 09:19
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Enis Berberoğlu ile ilgili yargıya tepki yürüyüşünü eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT TIR'ları olayının ülkede skandal bir durum yaşanmasına neden olduğunu belirterek, "Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın" demişti.

"BENİM KARAVANDA ALTIN KLOZET YOK"

Yürüyüşünün 4. gününde basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi:

"Her Firavun'un bir Musa'sı vardır. Bizi tahrik etmek istiyorlar, tahriklere kapılmayacağız. Benim karavanda altın klozet yok, arzu ederse gelsin ben kendisini 1 gece misafir edebilirim.

"YARGIYLA BİZİ TEHDİT ETMEK İSTİYORLAR"

Yargıyla bizi tehdit etmek istiyorlar, hakim, savcı çağırırmış. Biz bu ülkede darbecilerin ne yaptığını çok iyi biliyoruz. Bizim ülkemizde adalet var diyemiyorlar. Onlar da biliyorlar ki adalet yok."

Kılıçdaroğlu: Bizi tahrik etmek istiyorlar VİDEO

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt


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