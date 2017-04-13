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Kılıçdaroğlu'ndan seçmenlere 'konken' uyarısı

CHP Lideri, 16 Nisan'da sandığa gitmek yerine konken oynamaya gideceklere asla izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

13.04.2017 - 12:08
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referanduma 3 gün kala Balıkesir'e gitti. Partisinin düzenlediği mitinge katılan CHP Lideri, gündemi değerlendirdi.

16 Nisan'da yapılacak referandumun çok önemli olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, konken konusunda yaptığı uyarıları yineledi.

"KONKENE SAKIN İZİN VERMEYİN"

Kadınlara güvendiğini söyleyen CHP Lideri, "Eşiniz 16 Nisan'da 'kahvede arkadaşlar bekliyor gidip konken oynayım' derse, sakın izin vermeyin.. Tutun kolundan doğru sandığa götürün. Tabii sadece eşinizi değil, amcanızı, dayınızı.." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan seçmenlere 'konken' uyarısı

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