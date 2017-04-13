Kılıçdaroğlu'ndan seçmenlere 'konken' uyarısı

Cebelitarık bizim diyen İngiliz taraftar İspanya'da dayak yedi

İran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimi için sürpriz bir şekilde adaylık başvurusunda bulunan Ahmedinejad dikkatleri üzerine çekti.

Fransız polisinin, bu akşam oynanacak Lyon-Beşiktaş maçında Türk taraftarların arasına bin adet özel ajan yerleştireceği öğrenildi.

Yıllar yılı yollarda oradan oraya yolcu taşıyan eski bir otobüs artık sayfiye evi olarak hizmet veriyor.

1 Kuzey Kore'de savaş alarmı: Pyongyang boşaltılıyor Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un başkent Pyongyang'ın derhal tahliye edilmesi emri verdiği iddia edildi.

2 Trump: Suriye'de iç savaşı bitirmenin zamanı geldi ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki duruma dair açıklama yaptı.

3 Rahmi Koç'tan samimi açıklamalar Rahmi Koç, Allah'ın kendisine her istediğini verdiğini belirterek "Her şeyin var, sağlığın var, daha ne istiyorsun?’ diyorum” dedi.

4 Etyen Mahçupyan 'hayır' diyor Daha önce eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun danışmanlığını da yapmış yazar Etyen Mahçupyan, referanduma kısa bir süre kala oyunu açıkladı.

5 Vekil olmak isteyen genç sosyal medyada olay oldu Büyükler olur mu olmaz mı diye tartışadursun gençler olayı çoktan benimsemiş durumda.

6 Rusya BM temsilcisi, İngiliz mevkidaşını azarladı Rusya'nın BM temsilcisi Vladimir Safronkov, İngiltere BM temsilcisini dün düzenlenen toplantıda tersledi.