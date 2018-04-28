Kılıçdaroğlu: Ekonomiyi bunlar değil tefeciler yönetiyor

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de katıldığı CHP İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, verilen vergilerin tefeciye gittiğini söyleyerek, "Mütedeyyinlere sesleniyorum. AK Parti'ye oy veren günaha ortak olur." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Demokrasinin öncüsü CHP'dir. Ezberlerini bozduk.

Bilgiye dayalı konuşacağız, boş laf etmek yok.



İşsizlik Anadolu’nun bütün kentlerinde nasıl işsizlik varsa Kayseri’de de var. Kayseri için, insanların özveri ile çalıştığı bir şehirde 223 bin kişi sosyal yardım alıyor. Bu tabloyu değiştirmek zorundayız.

Ülkenin 5 temel sorunu var. Eğitim, Dış politika, toplumsal barış, demokrasi ve ekonomi. Bu 5 sorun iç içe geçen sorunlardır.

"HANGİ ANNE ÇOCUĞUNU NİTELİKSİZ OKULA GÖNDERMEK İSTER"

16 yılda 14 kez eğitim politikasını değiştiren bir ülke var mıdır? Bizim çocuklarımız kobay mı, denek mi? 16 yılda 14 sefer strateji değiştiriyorsan ne olacak bu çocuklar? Çocuğumuza bakın, hangi liseye gideceğini, hangi sınava gireceğini bilmiyor. Okulları nitelikli, niteliksiz diye ikiye ayırdılar. Hangi anne çocuğunu niteliksiz okula göndermek ister?

Egemen güçler, 'Suriye'ye silah sokacaksınız' emri verdi, malum zat 'Emredersiniz' dedi.

Dış politikada Türkiye’yi felakete sürüklediler, eskiden herkes dostumuzdu, şimdi düşmanımız. Dış politikanın özelliği milli olmasıdır, milli olmaktan çıkardılar. Mısır’la kavga ettiler, niye kavga ettin Mısır’la, hangi gerekçeyle. Türkiye’nin itibarını 20 milyon dolara İsrail’e sattılar.

"KOMŞUMUZUN İNANCINI SORAR HALE GELDİK"

Bir başka madde toplumsal barış: 2002’de terör yoktu. Etnik kimlik üzerinden, inanç üzerinden yaşam tarzı üzerinden siyaset kime fayda getirir? Türkiye’nin bölünmesinden ayrışmasından mı, bütünlüğünden mi yanasın? Bütünlüğünden yanasın, o zaman Türkiye’yi ayrıştıranları oy vermeyeceksin. Kim yaptı bunları? Son 16 yılda yaptılar. Komşumuzun kimliğini inancını sormazdık, şimdi sorar hale geldik.

Dördüncü sorunumuz demokrasi, tek adam rejimi. Demokrasi, şöyle dünya haritasına bir bakalım. Nerede demokrasi varsa, insan hakları, inançlara, kimlere saygı varsa orada demokrasi vardır ve o ülkeler gelişmiştir, kişi başı gelir en az 25 bin dolardır. Afganistan dahil bakın, Suudi Arabistan’a Irak, Suriye’ye gitmek isteyen yok. Nereye, Hollanda’ya, Amerika’ya Kanada’ya gitmek isteyen var. Demokrasinin ‘D’sinden nasip almamış insanlar demokrasi dersi vermeye kalkıyor.

"KARDEŞİM BU KUMPASI BOZUN DEDİK"

Demokrasiye karşı kumpas kuruyorlar. Partileri acaba nasıl bir dümen çeviririz de seçime sokmayız. 15 milletvekiline kardeşim bu kumpası bozun dedik. Yaparız Recep Bey yaparız gözlerinden öpüyorum seni. Sen demokrasiyi bilmezsin. Demokrasinin ‘D’sinden dersini almamış.

Liyakatı yok ettiniz, adaleti yok ettiniz. Adalet devletin temelidir, adaletin olmadığı yerde devlet çöker.

"İSTEDİĞİNİ ATIYORSUN"

Düne kadar birbirlerini yiyorlardı. (Bahçeli-Erdoğan) Şimdi ‘Ey Kılıçdaroğlu’ diye bağırıyorlar. Benimle yüzleşmek istiyor o zat. Senin istediğin televizyon kanalı, istediğin gazeteciler. Gelmeyen namerttir! Neden gelmiyorsun? 20 Temmuz’da sivil darbe yapıldı dedim, kıyamet koptu. 20 Temmuz’un 12 Eylül darbesinden ne farkı var? İstediğini atıyorsun. General, gazeteci… Her yerde OHAL ilan ettiler. Rize’de Edirne’de OHAL’e ne gerek var?

"DAHA SONRA KAPSAMLI ÜZERİNDE DURACAĞIM"

Genelkurmay Başkanı ile Saray Sözcüsü’nün ziyaret anlamlıdır. Şimdi konuşmayacağım, daha sonra kapsamlı üzerinde duracağım. Bir kişi kendi tek adam düzenini güçlendirmek için buna şiddetle karşı çıkacağım. 28 Şubat diye bağırıp ondan daha ağır bir vesayeti topluma giydirmeye çalışanlara karşı çıkacağım.

16 yılın sonunda geldiğimiz nokta Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin tefecilere teslim olmasıdır. Ekonomiyi bunlar değil fiilen tefeciler yönetiyor.

Mütedeyyinlere sesleniyorum. AK Parti'ye oy veren günaha ortak olur.”

