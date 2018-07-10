Kılıçdaroğlu yeni sistemde ciddi bir muhalefet istiyor

Dün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yine bir MYK toplantısı gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu burada kurmaylarına yine bir takım uyarılarda bulundu.

"MECLİS AKTİF ÇALIŞMALI"

Gündemde yeni sistemde nasıl bir muhalefet anlayışıyla yola çıkılacağı konuşuldu. Kılıçdaroğlu, Meclis'in aktif bir şekilde çalıştırılmasını ve siyasetçilerin bu doğrulturda hareket etmesini istedi.

HER KONUDA HÜKÜMET HEDEF ALINIYORDU

Daha önce CHP sık sık ciddiyetsiz bir muhalefetle eleştiriliyordu. Her konuda doğrudan hükümeti suçlayarak tepki alıyordu. Çamur at izi kalsın siyasetiyle bir yere varılamadığını anlayan CHP'nin yeni parolası 'ciddi ve bilgiye dayalı bir muhalefet' oldu.