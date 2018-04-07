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Kılıçdaroğlu Çorum'da Şeker Mitingi'nde

Kemal Kılıçdaroğlu, şeker fabrikalarının satılmasını eleştirmek için Çorum'da "Şeker vatandır, vatan satılmaz" sloganıyla miting düzenledi.

Haber Merkezi | 07.04.2018 - 11:37..
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Kılıçdaroğlu Çorum'da Şeker Mitingi'nde

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da, Saat Kulesi Meydanı’nda, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı "Şeker Mitingi" düzenledi.

Kılıçdaroğlu şeker mitinginde yaptığı konuşmadan satır başları:

"BU BİR ALIN TERİ MİTİNGİ"

"Sadece şekere değil, Türkiye'ye sahip çıkıyoruz. Bu miting bir parti mitingi değildir. Bir cumhuriyet, vatan, şeker, tarım, işçi mitingidir. Bu mitingin özü alınteri mitingidir.

"ŞEKER FABRİKALARINI YUMURTA, TAVUK SATARAK KURDUK"

Milliyetçilik sözle olmaz. Milliyetçilik fabrikalarla olur. Şeker fabrikalarını cumhuriyet döneminde yumurta, tavuk satarak kurduk.

Şeker fabrikalarını Atatürk, İnönü, Menderes, İnönü, Erbakan, Demirel, Özal kurmuş. Bütün başbakanlar şeker fabrikası kurmuş. Bir tek şeker fabrikası kurmadan başbakanlık yapan bir kişi var. Onu da siz biliyoruz.

Şeker vatandır, vatan satılamaz diyoruz. Hayatında şeker fabrikası kurmayan, şeker fabrikalarını satacağım diyor. Şeker pancarı demek niteliksiz işgücüne istihdam yaratmak demektir. Şeker fabrikaları stratejiktir. Van'ın Erciş İlçesi'ni düşünün. Koskoca ilçede bir tane fabrika var. Şeker fabrikasını kapatacağım demek, Erciş'i yok etmek demektir. Karadeniz'in fındığı, Rize'nin çayı, Zonguldak'ın kömürü nasıl stratejikse... Şeker de bu ülke için stratejiktir.

Kılıçdaroğlu Çorum'da Şeker Mitingi'nde VİDEO

ERDOĞAN'A SATIŞI DURDUR ÇAĞRISI

Saray'da şeker yok. Şeker kilo aldırıyormuş. Yerine bal kullanıyorlar. Millet bir liraya muhtaç, gözünüze dizinize dursun. 'Şeker fabrikalarının satışını durdurdum' de. Vallahi billahi gelip tebrik edeceğim.

Vatanı vatan yapan kendi ülkesinde askerliğini yapandır. Ankara'daki beylerin çocukları askere gitmeyecek. Garibanın çocuğu askere gidecek bana vatan edebiyatı yapacaksın. Vatanı vatan yapan şehidi kılarnet ile anmak değil, vatanı vatan yapan acıyı paylaşmaktır."

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