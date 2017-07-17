Kılıçdaroğlu: Daha fazla sokak protestosu yapacağım

Times gazetesi muhabiri Hannah Lucinda Smith ile röportaj yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi 'demokrasiye geri döndürme' sözü verdi.

Bundan sonra daha fazla sokak protestosu düzenleyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz 15 Temmuz darbe girişiminin karşısındayız. Yaşananları, insanların demokrasi mücadelesi olarak görüyoruz. Ama diğer yanda da, Saray'ın 15 Temmuz'u var. Saray darbe girişiminden yararlandı ve beş gün sonra olağanüstü hâl ilan etti. Buna 'Saray'ın darbesi' diyoruz."

"ÖZGÜR RUHUMLA BAŞ EDEMİYORLAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve partisi için "Artık terör örgütleriyle birlikte hareket etme noktasına geldi" açıklamasını yapmıştı.

"Terörist tanımını kabul etmiyorum, hatta buna gülüyorum" diyen Kılıçdaroğlu, şu görüşleri dile getirdi: "Özgür bir ruhum olduğu gerçeğiyle baş edemiyorlar. Eğer biri demokratik olmayan bir kültürden geldiyse, benim yürüyüşüme de terörist yürüyüş diyecektir."

