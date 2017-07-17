taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.176
USD
3,5370
EURO
4,0544
ALTIN
139,90
PETR
49,0500

Kılıçdaroğlu: Daha fazla sokak protestosu yapacağım

İngiliz Times gazetesine konuşan Kılıçdaroğlu, bundan sonra daha fazla sokak protestosu yapacaklarını açıkladı.

17.07.2017 - 08:50
  1. Haberler
  2. Gündem

Kılıçdaroğlu: Daha fazla sokak protestosu yapacağım

Times gazetesi muhabiri Hannah Lucinda Smith ile röportaj yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi 'demokrasiye geri döndürme' sözü verdi.

Bundan sonra daha fazla sokak protestosu düzenleyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz 15 Temmuz darbe girişiminin karşısındayız. Yaşananları, insanların demokrasi mücadelesi olarak görüyoruz. Ama diğer yanda da, Saray'ın 15 Temmuz'u var. Saray darbe girişiminden yararlandı ve beş gün sonra olağanüstü hâl ilan etti. Buna 'Saray'ın darbesi' diyoruz."

"ÖZGÜR RUHUMLA BAŞ EDEMİYORLAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve partisi için "Artık terör örgütleriyle birlikte hareket etme noktasına geldi" açıklamasını yapmıştı.

"Terörist tanımını kabul etmiyorum, hatta buna gülüyorum" diyen Kılıçdaroğlu, şu görüşleri dile getirdi: "Özgür bir ruhum olduğu gerçeğiyle baş edemiyorlar. Eğer biri demokratik olmayan bir kültürden geldiyse, benim yürüyüşüme de terörist yürüyüş diyecektir."

İlginizi Çekebilir
CHP kayyum atamalarına karşı çıktı
HDP'li belediyelere kayyum atanmasının yanlış olduğunu savunan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, yaşananları 'asimilasyon' olarak değerlendirdi.
Burdur'da yeni evlenen çift demokrasi nöbetinde
Demokrasi nöbetinin finaline katılan yeni evlenen çift, gelinlik ve damatlıklarıyla sahneye çıkarak Türk bayrağı salladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erol Olçok için yazdı
Hazırlanan özel kitapta duygularını kaleme alan Cumhurbaşkanı, şehadetin Erol Olçok'a çok yakıştığını ifade etti.
Yurt genelinde demokrasi nöbetleri
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde 81 ilde vatandaşlar, 'demokrasi nöbetlerini' sürdürdü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Eyüp'te sela okuyan imama saldırı

Eyüp'te sela okuyan imama saldırı

118
Selahattin Aydoğdu gözaltına alındı

Selahattin Aydoğdu gözaltına alındı

186
Cumhurbaşkanı Erdoğan Albay Kuş'u uçaktan selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Albay Kuş'u uçaktan selamladı

39
New York Times'ın Irak analizi

New York Times'ın Irak analizi

21
Fenerbahçe'nin yeni transferi Eljif Elmas İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni transferi Eljif Elmas İstanbul'da

8
Yurt genelinde demokrasi nöbetleri

Yurt genelinde demokrasi nöbetleri

5
CHP kayyum atamalarına karşı çıktı

CHP kayyum atamalarına karşı çıktı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM