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Kılıçdaroğlu darbe girişiminde bulunan askerleri savundu

CHP Lideri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan onlarca vatandaşı yok sayarak askerlerin komutanın emrini uyguladığını ve suçsuz olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 29.12.2017 - 10:12..
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Kılıçdaroğlu darbe girişiminde bulunan askerleri savundu

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CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Habertürk TV canlı yayınında Ece Üner'in sorularını yanıtladı. Tek tip kıyafet uygulamasından, darbe girişiminde bulunan askerlerin yargılanmasına kadar pek çok konuda hükümeti eleştiren CHP lideri, "Rütbesiz bir askerin günahı nedir?" diye sordu ve ekledi: "Sorun şu; köprüde linç edilen askerlerin hakları savunulmalı."

ŞEHİTLERİ GÖRMEZDEN GELİP "ASKER EMRİ UYGULUYORDU" DEDİ

CHP Lideri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbe girişimini engellemek için kendi canını feda eden şehitleri görmezden gelerek "Hepimiz askerliğin kurallarını biliyoruz, komutanın emrini uyguluyorlardı." dedi.

"HEPİMİZ ASKERLİĞİN KURALLARINI BİLİYORUZ"

Kemal Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"15 Temmuz darbe girişimine karşı halk direnme hakkını kullandı. Direnme hakkını kullananlar hiçbir zaman yargılanamaz. Bu onların en temel hakkıdır. Sorun şurada: Köprüde askerler linç edildi. Rütbesiz bir askerin günahı nedir? Hepimiz askerliğin kurallarını biliyoruz. Eğer komutanın emrini tartışmaya açarsanız, askerliğiniz bitmiş demektir. Ben darbe girişiminden sonra Saray’a gittim. Açıkça şunu söyledim: “Bunun soruşturulması lazım, bu doğru değil.”

Kılıçdaroğlu darbe girişiminde bulunan askerleri savundu

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