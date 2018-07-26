Kılıçdaroğlu'ndan değişim isteyen Önder Sav'a: Hayret ediyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partiden gitmesini isteyenlere cevap verdi.

Kurultay tartışmalarını için "Varsa çoğunluk toplarız kurultayı" diyen Kılıçdaroğlu, Önder Sav ve parti içinde değişim isteyen delegeler için önemli bir açıklamada bulundu.

"HAYRETE DÜŞÜYORUM"

Kılıçdaroğlu, “Eski Genel Sekreter Önder Sav ve ekibinin de içinde bulunduğu bir ekip ‘değişim olsun’ diye talepte bulunuyor. Hayrete düştüğüm nokta da burası... Nasıl oluyor da istiyorlar, anlamıyorum…” dedi.

"YILLARDIR PARTİDE BULUNDUĞU MAKAMI TERK ETMİYOR"

Habertürk'e konuşan Kılıçdaroğlu, yıllardır partide bulunduğu makamı terk etmemek için mücadele eden birinin bugün nasıl değişimden söz edebildiğini sorguladı.