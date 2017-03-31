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Kılıçdaroğlu Demirel'in mezarını ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atabey İlçesi'ne bağlı İslamköy'de 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in mezarına gitti.

31.03.2017 - 19:44
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Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, bazı milletvekilleri ve parti yöneticileri eşlik etti.

MEZARI BAŞINDA DUA OKUDU

Kemal Kılıçdaroğlu beraberindekiler Süleyman Demirel Demokrasi Müzesi ve Külliyesi'nin de bulunduğu Çalca Tepe'de Süleyman Demirel'in mezarı başında dua okudu.

Kılıçdaroğlu Demirel'in mezarını ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu anı defterini de imzalayan Kılıçdaroğlu, deftere, "Türkiye'ye büyük hizmetleri olan Süleyman Demirel'i saygıyla yad ediyorum. Demokrasi mücadelesini asla unutmayacağız" notunu yazdı. Kemal Kılıçdaroğlu ardından ise İslamköy'de vatandaşlarla buluştu, sohbet etti.

Kılıçdaroğlu Demirel'in mezarını ziyaret etti

Kılıçdaroğlu Demirel'in mezarını ziyaret etti

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