KRT TV Haber Müdür Çağlar Cilara'nın konuğu olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

DOĞAN MEDYA'NIN SATIŞI HAKKINDA KONUŞTU

CHP Lideri Doğan Medya'nın Demirören Holding'e satışıyla ilgili sorulan soruya da cevap verdi.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Rekabet Kurulu yasanın verdiği görevi yerine getirirse bu satışı durdurur. Bir kişi medyanın yüzde 50'sinden fazlasını kontrolüne alıyorsa o ülkede demokrasi tehlikeye girer. Buna Rekabet Kurulu'nda üyelerin oturup bakması lazım."

Kılıçdaroğlu: Doğan Medya'nın satışı rekabete aykırı VİDEO