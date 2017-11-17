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Kemal Kılıçdaroğlu: En iyi hizmeti biz yaparız

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara ve İstanbul'da metro yapılamadığını, en iyi hizmetin İzmir'de olduğunu vurguladı.

17.11.2017 - 17:04
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Kemal Kılıçdaroğlu: En iyi hizmeti biz yaparız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Süleymanpaşa ilçesinde Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) tarafından yapılan tesislerin temel atma törenine katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu: En iyi hizmeti biz yaparız

EN İYİ HİZMETİ BİZ YAPIYORUZ

CHP'li belediyelerin en güzel hizmetleri sunduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, "Biz hizmet yapıyoruz, onların engellemelerine rağmen yapıyoruz. Daha güzel şeyler yapacağız." dedi.

ANKARA'YA, İSTANBUL'A METRO YAPILAMADI, İZMİR'E YAPILDI

Kılıçdaroğlu, "Hizmeti ancak Cumhuriyet Halk Partisi yapar. İstanbul da, Ankara Büyükşehir Belediyesi de para yok diye metro yapamadı. Ama İzmir yapıyor." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından milletvekilleri ve belediye başkanlarının katılımıyla temel atma töreni gerçekleştirildi.

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