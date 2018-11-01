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Kılıçdaroğlu: Erdoğan katillerin kaçmasına göz yumdu

Dünya basını, Cemal Kaşıkçı olayının aydınlatılmasında en büyük övgüleri Başkan Erdoğan'a yazdı. Kemal Kılıçdaroğlu ise katillerin kaçmasına izin vermekle suçladı.

Haber Merkezi | 01.11.2018 - 23:23..
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Kılıçdaroğlu: Erdoğan katillerin kaçmasına göz yumdu

CNN Türk'te Gece Görüşü programına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cemal Kaşıkçı'nın katillerinin kaçmasından dolayı Başkan Erdoğan'a iftira attı.

ABD BASINI ÖVDÜ KILIÇDAROĞLU HEDEF GÖSTERDİ

Kasım ayı içerisinde birçok kez Cemal Kaşıkçı cinayetini konu alan ABD basını, olayın aydınlatılmasındaki en büyük faktörün Başkan Erdoğan olduğunu yazdı.

Washington Post, "Hiçbir kimse petrol zengini monarşiye Erdoğan kadar baskı yapmadı. " ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu: Erdoğan katillerin kaçmasına göz yumdu VİDEO

KILIÇDAROĞLU: ERDOĞAN KATİLLERİN KAÇMASINA İZİN VERDİ

Katıldığı programda Cemal Kaşıkcı cinayetine değinen Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ı suçladı.

Dünya basını "Cinayetin aydınlatılmasında en çok çaba sarf eden Erdoğan oldu" derken, Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'a şunu sordum. Neden konsoloslukta önlem almadın. Neden katillerin kaçmasına izin verdin" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu: Erdoğan katillerin kaçmasına göz yumdu

Kılıçdaroğlu: Erdoğan katillerin kaçmasına göz yumdu

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