Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı Alman basınına şikayet etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu’nun 'siyasi casusluk' suçlamasıyla 25 yıl ağır hapis cezasına mahkum edilerek, yargı süreci devam ederken tutuklanmasının ardından, Ankara Güvenpark’tan başlattığı, 'Adalet Yürüşü' dün İstanbul Dragos’ta tamamlandı.

SON GÜNÜNDE ALMAN BASININA KONUŞTU

Kılıçdaroğlu 452 kilometrelik yürüyüşün ardından bugün Maltepe’de yapılacak miting öncesinde Eski adı Almanya'nın Sesi olan Deutsche Welle (DW) haber kuruluşuna konuşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şikayet edip "2019'da ne yaparsa yapsın gidecek" dedi.

"ERDOĞAN 2019'DA GİDECEK"

Ben, Erdoğan’da şunu gördüm: Devletin tüm olanaklarına rağmen, referandum sonucunda, yüzde 50’yi yakalayamadı. YSK’daki çeteyle ancak bu sonuca ulaşabildi. 2019’da kendisinin gideceğini görüyor. 2019 korkusuyla toplumu baskılıyor. Ama ne yaparsa yapsın Erdoğan 2019’da gidecektir."

"YENİ BİR İKLİM DOĞMASINI BEKLİYORUZ"

Yürüyüşün Türkiye'de yeni bir 'iklimin' doğmasına yol açmasını beklediğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Hükümetin aldığı bütün kararları parlamento içinde ve dışından eleştirmek, kamuoyuna duyurmak için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz." dedi.

"Hem dünyada hem Türkiye’de bu kadar büyük yankı yapacağını düşünmemiştim. Sonuçları umarım Türkiye’de yeni bir iklimin doğmasına yol açar. Bu konuda çok iyimser miyim? Hayır. Hükümet edenler demokrasi kültüründen gelmiyorlar.





"SİVİL İTAATSİZLİK YAPAR, GÜNDEM OLUŞTURURUZ"

Her olayın kendisine özgü bir tepkisi olması lazım. Gelişen olaylara göre tepkimizi ortaya koyacağız. Yeri gelir miting yeri gelir parlamentoda sert muhalefet yapılır. Başka türlü sivil itaatsizlik örnekleriyle, gündem oluştururuz. Bunlar, gelişmelere göre, oturup karar verilmesi gereken hususlar.

"TERÖRİST DEMİRTAŞ" SÖZLERİ SORULDU

-HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş için ‘terörist’ tanımlamasını nasıl yorumlarsınız?

"Demirtaş için söylediği sözlere gelince; kimin suçlu olup olmadığına siyasetçi, sanayici ya da esnaf karar vermez. Bu kararı yargı verir. Ama Erdoğan kendisini yargı yerine koyduğu için herkesi terörist ilan ediyor. Hakim de ona göre tutuklama kararı veriyor. "Ağır cezalar gelecektir" diyerek, 'İstediğim kişiye istediğim cezayı verdiriyorum' diyor. Toplumun her kesimine gözdağı veriyor.