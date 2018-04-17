MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim konusunu gündeme getirmesinin ardından Kılıçdaroğlu "İnşallah" dedi ve ekledi: "Vatandaş bizi göndersin diyorlar..."

"OLACAK İNŞALLAH"

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Seçim diyorlar ya olacak inşallah. Vatandaş bıktı artık, gönderecek bunları inşallah. Bu devleti kim yönetiyor, dış güçler yönetiyorsa senin fonksiyonun ne? Badem sütü içmek mi? Onların sözcüsü konuştu seçim yapalım diye. Vatandaş bizi göndersin diyorlar. Ben yönetemiyorum diyorlar artık. Bunu itiraf ediyorlar."

Kılıçdaroğlu erken seçim için inşallah dedi VİDEO