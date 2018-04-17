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Kılıçdaroğlu erken seçim için inşallah dedi

CHP Lideri partisinin grup toplantısında erken seçim ihtimali ile ilgili "İnşallah olacak, vatandaş bunları gönderecek." diye konuştu.

Haber Merkezi | 17.04.2018 - 14:47..
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Kılıçdaroğlu erken seçim için inşallah dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim konusunu gündeme getirmesinin ardından Kılıçdaroğlu "İnşallah" dedi ve ekledi: "Vatandaş bizi göndersin diyorlar..."

"OLACAK İNŞALLAH"

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Seçim diyorlar ya olacak inşallah. Vatandaş bıktı artık, gönderecek bunları inşallah. Bu devleti kim yönetiyor, dış güçler yönetiyorsa senin fonksiyonun ne? Badem sütü içmek mi? Onların sözcüsü konuştu seçim yapalım diye. Vatandaş bizi göndersin diyorlar. Ben yönetemiyorum diyorlar artık. Bunu itiraf ediyorlar."

Kılıçdaroğlu erken seçim için inşallah dedi VİDEO

Kılıçdaroğlu erken seçim için inşallah dedi

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