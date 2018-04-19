Kılıçdaroğlu erken seçim sorularını yanıtladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim ile ilgili soruları yanıtladı.

Kılıçdaroğlu şu şekilde konuştu:

"HAZİRANDA HUZUR GELECEK"

"Hepimiz haziran için mücadele edeceğiz. Haziranda söz veriyorum bu ülkeye huzur gelecek. Demokrasiyi getireceğiz. Bu ülkenin gerilimden acılar çektiğini biliyoruz. Önümüzdeki günlerde PM'yi toplayacağız. Adayımızı belirleyeceğiz. Parti liderleriyle görüşüp bir karar alacağız.





"HAZİRAN AYINDA KİRAZLAR BOL OLUR"

Haziran güzel bir aydır. Haziran ayı kirazların bol olduğu bir aydır. Haziranın bir başka özelliği, iyilerin galip geldiği bir aydır. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz.

"BENİM ADAYLIĞIMI PARTİ ORGANLARI BELİRLER"

Benim adaylığıma gelince, bizim partimizin bir özelliği vardır. Adayları ben değil bizim partimizin organları belirler. Hepinize hayırlı Haziranlar diliyorum. Parti liderleriyle görüşüp bir karar alacağız. "

İTTİFAK

Kılıçdaroğlu, "İttifak yapacak mısınız?" sorusu üzerine ise, "Diğer parti liderleriyle görüşüp o çerçevede bir karar alacağız." diye konuştu.

İHSANOĞLU SORULDU

Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceği açıklamasının sorulması üzerine ise Kemal Kılıçdaroğlu gülümsedi ve cevap vermedi.

Kemal Kılıçaroğlu: Adayı parti organları belirler VİDEO



