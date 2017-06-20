Kılıçdaroğlu eşiyle birlikte yürüdü

Yürüyüşün bugünkü bölümünde yaklaşık 18 kilometre mesafe kateden Kılıçdaroğlu, Ankara-Bolu il sınırındaki Yayla Turistik tesislerinde oluşturulan konaklama alanına ulaştı.

Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne ailesi de destek veriyor. Aralıklarla oğlu Kerem Kılıçdaroğlu babasıyla yürürken, bugün de Selvi Kılıçdaroğlu yürüyüşe eşlik etti.

"YÜRÜYÜŞÜ BANA SORMADI"

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası "adalet yürüyüşü"nü başlatan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, “Bana sorma imkanı olmadı ama sorsaydı da desteklerdim” dedi.