taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.269
USD
3,5466
EURO
3,9472
ALTIN
141,81
PETR
45,6900

Kılıçdaroğlu eşiyle birlikte yürüdü

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için başlatılan Adalet Yürüyüşü 6. gününde.

20.06.2017 - 18:39
  1. Haberler
  2. İç Haber
Kılıçdaroğlu eşiyle birlikte yürüdü

Yürüyüşün bugünkü bölümünde yaklaşık 18 kilometre mesafe kateden Kılıçdaroğlu, Ankara-Bolu il sınırındaki Yayla Turistik tesislerinde oluşturulan konaklama alanına ulaştı.

Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne ailesi de destek veriyor. Aralıklarla oğlu Kerem Kılıçdaroğlu babasıyla yürürken, bugün de Selvi Kılıçdaroğlu yürüyüşe eşlik etti.

"YÜRÜYÜŞÜ BANA SORMADI"

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası "adalet yürüyüşü"nü başlatan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, “Bana sorma imkanı olmadı ama sorsaydı da desteklerdim” dedi.

Kılıçdaroğlu eşiyle birlikte yürüdü

İlginizi Çekebilir
Şehit Uzman Çavuş Bahşiş son yolculuğuna uğurlandı
Lice'de operasyonda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Ramazan Bahşiş, memleketi Mersin'de toprağa verildi.
ABD, İran'ın İHA'sını düşürdü
ABD savaş uçakları ABD askerlerinin bulunduğu bölgede uçan bir İHA'yı vurdu.
İzmit Körfezi sarardı
İzmit'te dün gece etkili olan yağışının ardından yağmur sularının taşıdığı çamur körfez sularına aktı.
Siirt'te teröristlerin kullandığı 38 mağara bulundu
Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda, örgüt mensuplarınca 3'ü kış üslenmesinde kullanılan 38 mağara tespit edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Diyarbakır'da 3 katlı sığınak ele geçirildi

Diyarbakır'da 3 katlı sığınak ele geçirildi

61
Yargıtay'dan HDP'lileri aklayacak karar

Yargıtay'dan HDP'lileri aklayacak karar

573
MHP'nin tüzük kurultayı iptal edildi

MHP'nin tüzük kurultayı iptal edildi

193
HDP'liler oruçlu askerlerin karşısında sigara içti

HDP'liler oruçlu askerlerin karşısında sigara içti

147
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağlatan video

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağlatan video

166
Avustralya Suriye'deki hava saldırılarını askıya aldı

Avustralya Suriye'deki hava saldırılarını askıya aldı

42
Ahmet Hakan'dan CHP'li vekile sert tepki

Ahmet Hakan'dan CHP'li vekile sert tepki

143
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM