Kılıçdaroğlu eski Bakan Ramazanoğlu'na tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 Nisan 2016'daki partisinin TBMM Grup Toplantısındaki sözleri nedeniyle eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu'na 10 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

DURUŞMAYA TARAFLARIN AVUKATLARI KATILDI

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı.

Ramazanoğlu'nun avukatı Cihat Haykır, Kılıçdaroğlu'nun, özellikle bir kadına karşı söz konusu ifadeleri kullanmasının hukuka aykırı olduğunu belirterek, davanın kabulünü istedi.

10 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise müvekkilinin dava konusu ifadeleri "koruyup, kollamak" anlamında kullandığını ileri sürerek, "açıklamanın, ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilmesini" ve davanın reddini talep etti. Hakim Fatih Akarsu, beyanları dinledikten sonra davayı kısmen kabul ederek, Kılıçdaroğlu'nun 10 bin lira manevi tazminatı Ramazanoğlu'na ödemesine karar verdiğini açıkladı.