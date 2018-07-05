Kılıçdaroğlu, Eylül'ün ailesine taziyeye gitti

Fikret Orman, Slovakya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Vida ve Babel'i satmak istemediklerini söyleyen Orman "Negredo'yu satarsak terine santrfor bakarız. Yoksa Negredo ile devam ederiz" dedi.

Muğla Bodrum'da bankaya para yatırmaya giden Cengiz Özüleşir, yolda 20 bin lira buldu. Parayı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim etti.

1 Tecavüzcülere idam isteyen Murat Boz'a linç girişimi İdamın tecavüzcülere karşı en caydırıcı ceza olacağını yazan Murat Boz, Twitter'da tepkilerin hedefi oldu.

2 Destici YSK'ya itiraz etti: BBP Genel Başkanı yazılsın AK Parti milletvekili olarak kayıtlara geçmek istemeyen Destici'nin "BBP Genel Başkanı olduğumu da yazın" isteği YSK tarafından reddedildi.

3 Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'a: Seni ararım İnce, "Kurultay yok" diyen Bülent Tezcan'a, "Basın önünde konuşmam, seni ararım" diye karşılık verdi.

4 OHAL kalkıyor Binali Yıldırım: Yeni kabine pazartesi günü açıklanacak ve OHAL de böylece tamamlanmış olacak.

5 Muharrem İnce'nin oy hedefi yüzde 51 Derdinin Türkiye olduğunu ifade eden İnce, "Helalinden yüzde 31'imiz var, bu 31'i 51 yapabiliriz" diye konuştu.

6 Norveç PKK'lı teröristi Türkiye'ye iade etti 27 yıl boyunca Türk askerine karşı hain planlar yapan terörist, tedavi için gittiği Norveç'ten Türkiye'ye gönderildi.