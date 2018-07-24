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Kılıçdaroğlu: Faiz artmazsa Erdoğan'ı tebrik edeceğim

Partisinin grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmediğini açıkladığı sırada, Erdoğan'a "Faizleri artırma da görelim" çıkışı yaptı.

Haber Merkezi | 24.07.2018 - 14:50..
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Kılıçdaroğlu: Faiz artmazsa Erdoğan'ı tebrik edeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunurken faiz konusuna da değindi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasını yaparken Merkez Bankası faizi sabit tuttuğunu açıklamıştı. Ancak CHP liderinden talihsiz bir açıklama geldi.

"ARTIRMAZSAN SENİ KUTLAYACAĞIM"

Kılıçdaroğlu, "Bugün Merkez Bankası topalnacak. Ben de dikkatle izliyorum. Faizleri artıracaklar mı artırmayacaklar mı? Bastırıyorlar artır diye. O da diyor artırmayacağım. Hadi bakalım. El mi yaman bey mi yaman. Artırmazsan seni kutlayacağım. Bu kadar basit." dedi.

Kılıçdaroğlu: Faiz artmazsa Erdoğan'ı tebrik edeceğim(Televizyon kanalları Kılıçdaroğlu'nu canlı yayınlarken Merkez Bankası'nın açıklaması altyazı olarak geçiyordu.)

Faiz artmazsa Erdoğan'ı tebrik edeceğim VİDEO

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