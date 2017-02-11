Kılıçdaroğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde gazetecilerle bir araya gelerek, soruları yanıtladı.

"ANKET YAPTIRMIYORUZ, HAYIR ÇIKACAK"

Referandumla ilgili bir soru üzerine anket yaptırmadıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu "Referandumda 'hayır' çıkacak. Ben bu ülkenin sağ duyusuna güveniyorum" dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca "Paketin savunulacak hiçbir tarafı olmadığını" öne sürdü.

"CHP'Yİ TERÖRLE BAĞLANTILI BİR ALGI YARATMAK İSTİYORLAR AMA MÜMKÜN DEĞİL"

İktidarın "Evet"i anlatamadığı için CHP'yi terör örgütleriyle irtibatlandırmaya çalıştığını öne süren Kılıçdaroğlu, "CHP'yi terörle bağlantılı bir algı yaratmak istiyorlar ama bunun bize yapışması mümkün değil" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"SAADET PARTİSİ, BBP, VATAN PARTİSİ, ANAVATAN, DOĞRUYOL PARTİSİ DE HAYIR DİYOR"

"Bu ülkenin sağduyusuna güveniyorum derken, Saadet Partisi, BBP, Vatan Partisi, ÖDP, Anavatan, Doğruyol Partisi... Bunlar da Türkiye'nin geleceğini düşünüyorlar, bunlar da 'hayır' diyorlar. Dolayısıyla ben bu milletin sağduyusuna güveniyorum derken, bütün bu çerçeveyi düşünüyorum. Bir araya gelir miyiz? Bence bir araya gelmek sanki bir cephe gibi algı yaratabilir. Böyle bir cepheye gerek yok. Her birimiz demokrasi paydasında, neden 'hayır' dediğimizi anlatmalıyız. Herkesin ayrı bir dili vardır, bizim ayrı bir dilimiz var ama ortak paydamız demokrasiyi savunmak. Ben de, onlar da savunuyor. Rahmetli Erbakan da, Türkeş de başkanlık sistemine karşıydı. Dolayısıyla çok değişik alanlarda herkes kendi cephesinden bir demokrasi paydası içinde 'hayır' diyebilir. Bir özel kampanyaya gerek yok."

ERDOĞAN'IN PRANGA AÇIKLAMASI SORULDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü açıklamalarında "Biz bu değişiklikle bileğimizde prangalardan kurtulacağız" ifadesini kullandığı belirtilerek, "Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"ASIL PRANGAYI BU ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİYLE VURULACAK"

"Bir ülkede 150'nin üzerinde gazeteci hapisteyse, bu gazetecilere prangayı kim taktı? Her önüne geleni, dosyanın içeriğine bakmadan hakim doğrudan doğruya 'Atmazsam beni de FETÖ'cü diye ilan ederler' diye içeri atıyorsa, pek çok gereksiz masum insanlar hapse atılıyorsa bunlara prangayı kim taktı? Öğretim üyelerine, terörle yakından ilgisi olmayan yüzlerce akademisyeni kapının önüne koyuyorsunuz, bunlara prangayı kim taktı? Bu ülkeyi yönetenler nasıl yönettiklerinin farkında değiller. Bütün bu olaylar senin iktidarında oluyor, Hangi kanunu çıkarmak istediniz de çıkaramadınız, önünüzde hangi engeller vardı? Hiçbir şey yoktu. Şimdi ben size söyleyeyim, bütün muhtarlara pranga vurulacak bir kararname ile. Bir kararname ile 'Muhtarlığı kaldırdım' diyecek. Buna pranga vurmak denir. 'Bütün bakanlıkları bir gecede kapatıyorum' diyecek. 'Bütün gazeteleri kapatıyorum, mal varlıklarına el koyuyorum.' Buna pranga denir. Asıl prangayı bu anayasa değişikliğiyle toplumun bileğine ve demokrasiye vurmak istiyorlar"

"GENELKURMAY'IN AÇIKLAMASINA GÜVENİYORUM"

El Bab'ta Rus savaş uçağının yanlışlıkla Türk askerlerini hedef alması ve 3 askerin şehit olmasının hatırlatılması üzerine ise Kılıçdaroğlu, "Rus uçakları 'Evet biz vurduk. Koordinatları Türkler verdi' diyor. Ben bu konuda bizim Genelkurmay Başkanlığının yaptığı açıklamaya güveniyorum." dedi.