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Kılıçdaroğlu Gezi'yi andı

CHP Lideri, Türkiye'ye zarar veren olayları överek Gezicilere selam gönderdi.

30.05.2017 - 10:07
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Kılıçdaroğlu Gezi'yi andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu yıl Gezi olaylarına dair mesajını Twitter hesabı üzerinden verdi.

Kılıçdaroğlu Gezi'yi andı

"EN BARIŞÇI VE BİRLEŞTİRİCİ HAREKET"

Tek tweetlik mesajda Kılıçdaroğlu, "Gezi direnişi, 80 sonrası dönemin en demokratik, barışçı ve birleştirici hareketiydi. Haksızlığa karşı susmamayı hatırlatanlara selam olsun!" dedi.

Kılıçdaroğlu Gezi'yi andı

GEZİ BORSA'YI ERİTTİ, DOLARI FIRLATTI

Borsa İstanbul, Gezi olayları öncesinde Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerindeydi. Mayıs ayında tarihinin en kazançlı dönemlerinden birini geçiren borsa, 22 Mayıs'ta 93 bin 179 puana kadar çıkarak tarihi zirve yakalamıştı. Olayların patlak vermesiyle birlikte 2013 yılının en düşük seviyelerine inen borsada kayıplar yüzde 20'yi buldu. Borsa 13 günde 67 milyar TL eridi.

Kılıçdaroğlu Gezi'yi andı

Dolar protestolar öncesi 1.82 seviyelerinde hareket ediyordu. Gezi Parkı protestoları ile birlikte zaman zaman 1.90 TL'yi geçen dolar iyice dalgalanmaya başladı.

Kılıçdaroğlu Gezi'yi andı

Kılıçdaroğlu Gezi'yi andı

Kılıçdaroğlu Gezi'yi andı

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