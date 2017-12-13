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Kılıçdaroğlu hakkında fezleke hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da aralarında olduğu 3 vekil için TBMM'ye fezleke gönderdi.

Haber Merkezi | 13.12.2017 - 16:18..
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özel, CHP İstanbul Milletvekili Tanrıkulu, HDP Diyarbakır Milletvekili Yiğitalp hakkında ayrı ayrı fezleke hazırladı.

KILIÇDAROĞLU FEZLEKESİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yüksek Seçim Kurulu’nun şikayeti üzerine CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun 12 Eylül 2017’de FOX TV’de referandum süreci ile ilgili değerlendirmelerindeki beyanları hakkında fezleke hazırlandı.

CHP'Lİ VEKİLLER

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun silahlı insansız hava araçlarıyla yapılan operasyonlarda sivillerin vurulduğuna ilişkin iddiaları, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in ise TBMM personelinin bilgisayar kasasını birim kapısını kırmak suretiyle yerinden sökerek genel kurul salonunda teşhir etmesi nedeniyle fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

HDP'Lİ VEKİLLER

HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp’ın Twitter’da yaptığı "Kürt var ama siyaseti yasak, siyasetçisi yasak. Kürt var ama, dili yasak, tarihi, okulu yasak. Bir de bu vardı. Kürtlüğünüzle gurur duyun" ve "Besime Koca açlık grevinde" paylaşımları hakkında fezleke hazırlandı.

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran’ın 27 Ağustos 2017 tarihinde HDP Antalya İl Başkanlığı binasında yaptığı konuşma hakkında TCK’nın 301/4 maddesi uyarınca soruşturma izni talebinde bulunuldu.

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