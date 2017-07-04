Kılıçdaroğlu HDP'lilerle kol kola girdi

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşün bugünkü bölümünü tamamladı.

HDP ADALET YÜRÜYÜŞÜNDE

Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı yürüyüşe HDP'den de destek geldi. HDP ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir araya geldi.

Adalet Yürüyüşü'nde HDP-CHP birleşmesi VİDEO

KILIÇDAROĞLU'NA ÇİÇEK VERDİLER

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, HDP İstanbul Milletvekili Celal Doğan ve eski Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk'ten oluşan heyet, CHP kortejine destek ziyaretinde bulundu. Buluşmada HDP'liler Kılıçdaroğlu'na çiçek verdikten sonra kortejle birlikte yürüdü.