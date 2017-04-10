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Kılıçdaroğlu: Her yerde beni konuşuyorlar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu her yerde konuşulduğunu belirterek, "Reklamın iyisi kötüsü olmaz" dedi.

10.04.2017 - 21:09
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Kılıçdaroğlu: Her yerde beni konuşuyorlar

Kılıçdaroğlu, Show TV, HaberTürk, Bloomberg TV ortak yayınında haber spikeri Jülide Ateş'in sorularını cevapladı.

"HEP BEN KONUŞULUYORUM, REKLAMIN İYİSİ KÖTÜSÜ OLMAZ"

Meydanlarda hep kendinin konuşulduğunu söyleyen CHP lideri, "O kadar çok miting meydanlarında ben konuşuluyorum. Reklamcıların deyimine göre reklamın iyisi kötüsü olmaz. Sürekli beni eleştiriyorlar." dedi.

Kılıçdaroğlu: Her yerde beni konuşuyorlar VİDEO

15 Temmuz Darbe Girişimi Komisyonu'nun, diğer gruplardan bağımsız bir rapor taslağı hazırladığını ancak bu taslağı, 16 Nisan'dan sonra vereceklerini söylediklerini anlatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"ONLARA HODRİ MEYDAN DİYORUM"

"Niye 16 Nisan'dan sonra, hangi gerekçeyle? Çok açık ve net şu çağrıda bulunuyorum, şunu bir atlatalım. Onlara yine buradan 'hodri meydan' diyorum. 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili, komisyonla ilgili bütün ayrıntıları, onlarla tartışmaya ve görüşmeye hazırım. Ben 248 şehidin kanı yerde kalmasın, Türkiye bir daha darbe girişimleriyle yüz yüze gelmesin, Türkiye bu konuda elinden gelen çabayı harcasın.

Kılıçdaroğlu: Her yerde beni konuşuyorlar

"BANA ÖRNEK GÖSTERSİNLER"

"Aklın alacağı bir şey değil. Ben bir partinin üyesiysem nasıl tarafsız olabilirim? Parlamentoda içtiğimiz yemin tarafsızlık yemin değildir. Ama sayın cumhurbaşkanı tarafsızlığı üzerine yemin eder. Bir partinin genel başkanı olduktan sonra sayın cumhurbaşkanı tarafsızlık yeminini parlamentoda nasıl yapacak? Cumhurbaşkanlığı makamı bizim ortak paydamızdır. 80 milyonu temsil eder. O makam bir partinin makamı haline gelirse 80 milyonu temsil edemez. Bana böyle bir örnek göstersinler.

"TEK SIĞINDIKLARI ŞEY KEMAL KILIÇDAROĞLU"

Kul hakkı yiyenlerden hesap sormayın demektir. Tek adam rejiminde ister bakan ister bakın yardımcıları malı götürsünler kimse gensoru veremeyecek? Şimdi bu durumda parlamento güçleniyor demek ne kadar doğrudur? Bu mu güçlü Meclis Allah aşkına? Milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz siz? Tek sığındıkları şey var Kemal Kılıçdaroğlu. Beni eleştirerek geçiştiriyorlar"

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