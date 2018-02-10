Kılıçdaroğlu, Hulusi Akar'la görüştü

Tekirdağ Çorlu'da Ahievran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ders anlatan bir öğretmeni öğrencilerin alaya aldığı görüntülere sosyal medyada büyük tepki yağdı.

1 Erdoğan, Afrin'de helikopterimizin düşürüldüğünü açıkladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'de bir helikopterimizin düşürüldüğünü duyurdu. TSK'nın açıklama yapması bekleniyor.

2 Esad rejimi, İsrail jetini düşürdü Suriye'nin güneyinde sıcak dakikalar yaşanıyor. İsrail, Suriye'deki İran hedeflerine yönelik hava harekatı başlattı. Esad karşılık verdi: Hava savunma sistemleri İsrail uçağını düşürdü.

3 NASA çalışanı Serkan Gölge'ye FETÖ'den hapis cezası FETÖ davasında yargılanan ve 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Serkan Gölge'ye ABD sahip çıktı.

4 Continental sadece Türkçe özür diliyor Almanların dandik lastikçisi Türkiye’yi haritadan sildi. Tüm dünyada yayınladığı reklam filmi için uluslararası bir özür yayınlamadı.

5 Teröristlere gönderilen cesaret verici haplar yakalandı Afrin'deki YPG'li teröristlere götürülmek için yola çıkarılan cesaret verici 250 bin uyuşturucu hap, Adana polisinin titiz çalışmasıyla ele geçirildi.

6 ABD'nin YPG'li teröristlere verdiği silahlar imha edildi İstihbarat, depoların yerini tespit etti. F-16'lar havalandı ve ABD'nin teröristlere teslim ettiği silahların Afrin'de depolanan bir kısmına füze yağdı.