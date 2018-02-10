Kılıçdaroğlu, Hulusi Akar'la görüştü

Afrin'de kırıma uğrayan ATAK helikopterimizdeki iki askerimiz şehit oldu.
KILIÇDAROĞLU, AKAR'I ARADI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı Harekatı sırasında Atak helikopterinin kırıma uğramasıyla ilgili Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı arayarak taziyelerini iletti.
TAZİYELERİNİ İLETTİ
CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun kazayla ilgili Orgeneral Akar'ı telefonla aradığı belirtildi.
Orgeneral Akar'dan Afrin bölgesinde helikopterin kırıma uğramasıyla ilgili bilgi alan Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dilediği kaydedildi.