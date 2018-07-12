taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.552
USD
4,8668
EURO
5,6863
ALTIN
194,86
PETR
73,9600

Kılıçdaroğlu ile görüşen kedicikler

Adnan Oktar ve grubuna yapılan operasyonda siyasi bir detay aramak isteyenler, kediciklerin en sevdiği isimlerin başında Kılıçdaroğlu'nun geldiğini bilseler iyi olur.

Haber Merkezi | 12.07.2018 - 12:57..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Kılıçdaroğlu ile görüşen kedicikler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Adnan Oktar ve grubuna yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dün operasyon için düğmeye basıldı.

İstanbul merkezli 5 ilde 235 şüpheliye yönelik gerçekleşen operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 200'e yaklaştı.

İLK SİYASİ GÖRÜŞME KILIÇDAROĞLU İLE OLMUŞTU

"Adnan Oktar'ın kedicikleri" siyasilere başlattıkları seyahat turlarında ilk adresleri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmuştu.

Adnan Oktar'ın en gözde kediciklerinden biri olan Gülşah Güçyetmez de, görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaştıktan kısa süre sonra silmesi dikkat çekmişti.

Kılıçdaroğlu ile görüşen kedicikler

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meclis'te seçim günü

Meclis'te seçim günü

101
NATO zirvesinde merak edilen isim: Gauthier Destenay

NATO zirvesinde merak edilen isim: Gauthier Destenay

237
Trump'tan Erdoğan'a: Onu severim

Trump'tan Erdoğan'a: Onu severim

192
Adnan Oktar grubu lanet mesajları paylaşmaya başladı

Adnan Oktar grubu lanet mesajları paylaşmaya başladı

131
Adnan Oktar'ın para kaynağı

Adnan Oktar'ın para kaynağı

167
Başkan Erdoğan'dan Kolinda Kitaroviç'e maç tebriği

Başkan Erdoğan'dan Kolinda Kitaroviç'e maç tebriği

137
Adnan Oktar'a yönelik operasyonda 13 kişi daha gözaltında

Adnan Oktar'a yönelik operasyonda 13 kişi daha gözaltında

112
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM