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Kılıçdaroğlu ile İnce Esenboğa'da karşılaştı

Seçim çalışmaları kapsamında, ayrı ayrı Türkiye'den birçok ili gezen Kılıçdaroğlu ve İnce, havalimanında özel jetlerin iniş ve kalkış yaptığı apronda karşılaştı.

Haber Merkezi | 31.05.2018 - 14:37..
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Kılıçdaroğlu ile İnce Esenboğa'da karşılaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 24 Haziran seçim çalışmaları için Türkiye'nin dört bir yanını karış karış geziyor.

FARKLI YERLERİ GEZİYORLAR

İkili yanındaki kurmaylarıyla birlikte farklı şehirlerde bulunarak daha çok kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Bu sebeple uzun süredir yüz yüze bir görüşme gerçekleştiremeyen ikili Ankara'daki Esenboğa Havalimanı'nda karşılaştı.

Kılıçdaroğlu ile İnce Esenboğa'da karşılaştı

APRONDA KARŞILAŞTILAR

Dün Gaziantep programından özel jetle dönen Kılıçdaroğlu, İstanbul'a gitmek üzere özel jete binmeye hazırlanan Muharrem İnce ile apronda karşılaştı. Muharrem İnce'nin bineceği jet Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu jetin havalimanına inmesini bekledi. ENSONHABER'i KAYNAK GÖSTER EDİTÖR

Kılıçdaroğlu ile İnce Esenboğa'da karşılaştı VİDEO

BAŞARILAR DİLEDİ

Bu sırada Kılıçdaroğlu ile kısa bir süre sohbet etme şansı bulan İnce'ye, Genel Başkanı başarılar diledi. Ardından ikili "Görüşürüz" diyerek birbirinden ayrıldı.

Kılıçdaroğlu ile İnce Esenboğa'da karşılaştı

Kılıçdaroğlu ile İnce Esenboğa'da karşılaştı

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