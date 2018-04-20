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Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasında seçim görüşmesi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugün partisinin Yalova Milletvekili İnce'yi kabul edecek.

AA | 20.04.2018 - 12:21..
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Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasında seçim görüşmesi

24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi CHP'de hareketli günler yaşanmaya başladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklamasından sonra Yalova Milletvekili Muharrem İnce de harekete geçti.

RANDEVU İSTEDİ

Muharrem İnce, randevu istediği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 15.00'da bir araya gelecek.

SEÇİMLERDE NE YAPACAĞIZ

Kabülde, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve milletvekilliği genel seçimlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

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Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasında seçim görüşmesi

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