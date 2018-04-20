Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasında seçim görüşmesi

24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi CHP'de hareketli günler yaşanmaya başladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklamasından sonra Yalova Milletvekili Muharrem İnce de harekete geçti.
RANDEVU İSTEDİ
Muharrem İnce, randevu istediği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 15.00'da bir araya gelecek.
SEÇİMLERDE NE YAPACAĞIZ
Kabülde, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve milletvekilliği genel seçimlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.
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