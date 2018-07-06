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Kılıçdaroğlu İnce hakkında olumsuz konuşmayacak

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Muharrem İnce'ye karşı Genel Başkanlık kavgasında sessiz kalarak koltuğunda oturmanın mücadelesini yürütüyor.

Haber Merkezi | 06.07.2018 - 09:53..
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Kılıçdaroğlu İnce hakkında olumsuz konuşmayacak

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24 Haziran seçimlerinde CHP'den daha yüksek oy alan Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Genel Başkanlık koltuğunu bırakmasını istedi.

Partinin seçim sonrası karışmasının ardından Kılıçdaroğlu'na, İnce dışında parti içinde birçok isimden istifa çağrısı geldi. Ancak 9 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nun böyle bir niyeti yok.

Kılıçdaroğlu, İnce'ye üstü açık bir şekilde eleştirilerde bulunamıyor.

ÜSTÜ ÖRTÜLÜ GÖNDERME TEPKİLERE NEDEN OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamasında, üstü örtülü bir şekilde İnce'ye göndermede bulunarak, "Koltuk sevdalılarının bu partide yeri yok" demişti.

Kılıçdaroğlu İnce hakkında olumsuz konuşmayacak

Bu açıklamalar 9 seçim kaybettiği halde hala koltukta otıuran Kılıçdaroğlu'na karşı tepkilere neden oldu.

İNCE'YLE POLEMİĞE GİRMEYİN UYARISI

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu yeni bir strateji izleme kararı aldı. Bu stratejiyi de dün yapılan MYK toplantısında kurmaylarıyla paylaştı. Buna göre Kılıçdaroğlu, İnce hakkında hiçbir olumsuz eleştiri yapmayacak. Aynı şekilde kurmaylarını da uyararak, İnce hakkında olumsuz eleştirilerde bulunmamalarını ve parti içinde karışlığa neden olacak polemiklere girilmemesini istedi.

DELEGELERİNE GÜVENİYOR

Ayrıca Kılıçdaroğlu, toplantıda CHP'li delegelerin sağ duyusuna güvendiğini de söyledi.

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