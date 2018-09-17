Kılıçdaroğlu: İş bankasının ortağı değiliz para almıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"ÖĞRETMENLERE BİRER MAAŞ İKRAMİYE VERİLMELİ"

"Bütün annelerin babaların ortak amacı biz de onu istiyoruz. Parlamento açıldığında yasal düzenlemeyi parlamentoyu vereceğiz. Öğretmenler meslek kanunu ve öğretmenlere 3600 ek göstergenin verilmesi. Öğretmenler gününde onlara birer maaş ikramiye verilmesi bizim arzularımızdan birisi.

İŞ BANKASI

Sayın Erdoğan'ın, CHP'nin İş Bankası'nın para almadığını söylemesi güzel bir olay. Biz İş Bankası'nın ortağı değiliz. Biz sadece ve sadece Atatürk'ün hisselerinin temsilcisiyiz. O para TDK'ya gider. Hisseleri Varlık Fonu'na devretmeyi mi planlıyor?

Daha önce Kenan Evren de aynı yolu denemişti. Evren ve arkadaşları hisseleri hazineye devretmiş. Biz dava açıp kazanmıştık. Erdoğan önce hukuki sürece baksın. Herkesin Atatürk'ün vasiyetine saygı duyması lazım."