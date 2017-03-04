Kılıçdaroğlu iş dünyası ve spor kulüpleriyle buluştu

Sabah saatlerinde geldiği İzmir’de partililerce karşılanan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Tarihi Havagazı Fabrikasında iş dünyası temsilcileri ve profesyonel kulüp başkanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIYLA BİR ARAYA GELECEK

Yaklaşık 1 saat süren buluşmadan herhangi bir açıklama yapmadan ayrılan Kılıçdaroğlu, Kültürpark Fuar Alanına geçerek sivil toplum kuruluşları, meslek odaları temsilcileri ve sendikalarla bir araya gelecek.

KOCAOĞLU'NA GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Kılıçdaroğlu, parti yönetimiyle öğle yemeği yedikten sonra Türkiye Romanlar Buluşmasına katılacak. CHP Lideri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve bürokratlarının 397 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davadan beraat etmeleri nedeniyle geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak. Kılıçdaroğlu’nun İzmir Gazeteciler Cemiyeti ziyaretinin ardından kentten ayrılarak Ankara’ya hareket etmesi bekleniyor.