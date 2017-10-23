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Kılıçdaroğlu İstanbul’da vaizelerle buluştu

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, dini çevrelerle geçtiğimiz haftasonu basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

23.10.2017 - 07:26
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Kılıçdaroğlu İstanbul’da vaizelerle buluştu

Kılıçdaroğlu İstanbul’da vaizelerle buluştu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, dini çevrelerle yaptığı toplantılara bir yenisini ekleyerek, hafta sonu İstanbul’da vaizelerle bir araya geldi. Toplantıya İstanbul’un Anadolu yakasından 60’ın üzerinde vaize katıldı.

"BANA İSTEDİĞİNİZ SORUYU SORABİLİRSİNİZ"

Basına kapalı toplantının açılışında Kılıçdaroğlu, “Bana istediğiniz soruyu sorabilir, partimle ilgili istediğiniz değerlendirmeyi yapabilirsiniz. ‘Şunu söylersem Kemal Kılıçdaroğlu’nu üzerim, kırarım’ diye düşünmeyin” dedi.

LAİKLİK VE BAŞÖRTÜSÜ KONUŞULDU

Toplantının karşılıklı konuşma ve değerlendirmelerle geçtiği öğrenildi. Dört saate yakın süren toplantıda vaizeler, CHP’ye yönelik birtakım eleştiri ve önerilerini dile getirirken, başta CHP’nin laiklik ve başörtüsüne bakışı olmak üzere sorular yöneltti.

"BİZE YÖNELİK İTHAMLARA İNANMAYIN"

Kılıçdaroğlu da kapanış konuşmasında parti olarak kimseyi ötekileştirmeden, herkesin din ve vicdan özgürlüğünü savunduklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, “Bizi bizden dinleyin, başkasından dinlemeyin. Bize yönelik ithamlara inanmayın. Birbirimizi daha yakından tanıma konusunda bir gecikme yaşandığının farkındayız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, biz din ve vicdan özgürlüğünün savunucusuyuz” dedi.

Kılıçdaroğlu, kimsenin başörtüsünden, dini inancından, giyiminden, kuşamından, hayat tercihlerinden dolayı ötekileştirilemeyeceğini belirterek, her kesimin yaşam tarzının güvencesinin CHP olduğunu kaydetti.

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