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Kılıçdaroğlu istifasını isteyen 2 kişiyi ihraç edecek

Kendisini eleştiren isimleri partiden ihraç eden Kemal Kılıçdaroğlu, kaybettiği 9. seçimin ardından kolları sıvadı. CHP lideri, Erdal Aksünger ve Gürsel Erol'u Perşembe günü disipline sevk edecek.

Haber Merkezi | 27.06.2018 - 00:06..
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Kılıçdaroğlu istifasını isteyen 2 kişiyi ihraç edecek

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından karışan CHP'de, 2 ismin daha üstü çizildi. Kemal Kılıçdaroğlu, Erdal Aksünger ve Gürsel Erol'u ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk etmeye hazırlanıyor.

GENEL MERKEZDE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Parti Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla yayınlanan duyuruda; "Parti Meclisimiz 28 Haziran 2018 Perşembe günü saat 14:00'de Ankara'da Parti Genel Merkezi'nde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere CHP Tüzüğü'nü 20. maddesine göre olağanüstü toplanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Belirtilen gündemde ilk sırada "Genel Başkanın sunuşu" yer alırken, ikinci sıradaki "Disipline sevk işlemlerinin görüşülmesi" maddesi dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu istifasını isteyen 2 kişiyi ihraç edecek

İSTİFASINI İSTEYENLER PARTİDEN ATILACAK

CHP'de son olarak kendisine muhalif olan Eren Erdem ve Barış Yarkadaş'ı milletvekili adayı olarak göstermeyerek partiden uzaklaştıran Kılıçdaroğlu, bu kez de listeye Erdal Aksünger ve Gürsel Erol'u aldı.

Kılıçdaroğlu'nun başarısız olduğu bir seçim daha geride kaldı. Parti içindeki muhalifler İnce'nin performansının ardından Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı.

Koltuğunun gitmekte olduğunu anlayan Kemal Kılıçdaroğlu, olağanüstü toplantı kararı aldı. Gözler de ikinci maddeki "Disipline sevk işlemlerinin görüşülmesi" maddesine çevrildi.

Kılıçdaroğlu istifasını isteyen 2 kişiyi ihraç edecek

Kılıçdaroğlu istifasını isteyen 2 kişiyi ihraç edecek

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Kılıçdaroğlu istifasını isteyen 2 kişiyi ihraç edecek

Kılıçdaroğlu istifasını isteyen 2 kişiyi ihraç edecek

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