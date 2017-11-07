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Kılıçdaroğlu İsviçre yolcusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İsviçre'nin Zürih kentine gitti.

07.11.2017 - 21:43
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Ankara'dan Atatürk Havalimanı'na gelen Kılıçdaroğlu, Strasbourg'da gerçekleştireceği programları için saat 21.15'te Zürih'e uçtu.

AVRUPA KONSEYİ GENEL SEKRETERİ İLE GÖRÜŞECEK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seyahat kapsamında Avrupa Konseyi ve Türkiye arasındaki ilişkileri ele alacaklarını, Kılıçdaroğlu'nun Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile görüşeceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu İsviçre yolcusu

AVRUPA KONSEYİ'NDE KONUŞMA DA YAPACAK

Yılmaz, 2 günlük program çerçevesinde Kılıçdaroğlu'nun, Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu Başkanı Gianni Buchicchio ile de görüşeceğini, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde de Dünya Demokrasi Forumu'nun düzenlediği toplantının "Popülizm sorun mudur?" başlıklı oturumunda da konuşma yapacağını ve soruları yanıtlayacağını belirtti.

Kılıçdaroğlu İsviçre yolcusu VİDEO

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