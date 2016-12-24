Kılıçdaroğlu dış politikayı değerlendirdi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 17 Aralık'ta Kayseri'deki patlamada şehit olan Sıhhiye Er Kamil Tunç'un Afyonkarahisar'a bağlı Hocalar İlçesi'ndeki baba evini ziyaret etti. Şehidin babası İsmail, annesi Hamiyet Tunç ve şehidin kız kardeşi Emine Yalçın ile basına kapalı görüşme yapan Kılıçdaroğlu, ardından ilçede bir kahvehaneye girerek vatandaşlarla sohbet etti.

KAHVEHANE SOHBETİNDE DIŞ POLİTİKA DEĞERLENDİRMESİ

Kahvehanede terörü ve dış politikayı değerlendiren Kılıçdaroğlu "ne olacak bu memleketin hali" temalı konuşmasında "Mesela Suriye politikamız yanlış. Bizim Suriye'de ne işimiz var? Ne oldu şimdi? Türkiye terör batağının içine girdi. Bir eksiğimiz ve yanlışımız var" dedi.

"ALIP YAKALAYACAKSIN, BIRAKMAYACAKSIN"

Kılıçdaroğlu konuşmasında "Teröre karşı ortak payda oluşturmamız gerekiyor. Terörün finans kaynaklarını kesmemiz lazım. Eğer bu kaynakları kesmezseniz, terörde başarı elde edemezsiniz. 5 bin kişiyi besleyen bir terör örgütü düşünün. Her gün yemek vereceksiniz. Elbise, su vesaire. Para nereden gelir? Bu paranın giriş kaynaklarını kesilmesi lazım. Nerede Almanya'da, nerede Fransa'da, nerede İngiltere'de, gidip görüşeceksin. Türkiye'de kim yapıyorsa, alıp yakalayacaksın, bırakmayacaksın.

"MESELA SURİYE POLİTİKAMIZ YANLIŞ"

Dış politikada teröre destek veren, destek verdiğini düşündüğünüz veya o şekli ile imajı olan devletlere, bu terörün insanlık suçu olduğunu anlatıp, 'Bize bulaştı, yarın size de bulaşır' diyeceksin. Nitekim Suriye'de gördük. Dış politikanın bu çerçevede gelişmesi ve oluşması lazım. Mesela Suriye politikamız yanlış" dedi.

"BİZİM SURİYE'DE NE İŞİMİZ VAR"

Suriye, Mısır ve Libya konusunda hükümetle ayrı düştüklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Bizim Suriye'de ne işimiz var? Suriye'de demokrasi yok. Olabilir, ona bakarsak birçok ülkede demokrasi yok. Nasıl Türkiye'de biz demokrasiyi geliştirmeye çalışıyorsak, Suriye'de de demokrasi olmalı. Ama bunu söylem olarak uluslararası alanda BM'de Arap Birliği'nde veya o çerçevede gittiğimiz yerlerde seslendirebiliriz. Ama sana ben zorla demokrasiyi getireceğim dediğin zaman olmuyor.

"BODOSLAMA GİRERİM DERSEN OLMUYOR"

Birisi gelse, bizim ülkemize müdahale etse hep beraber mücadele ederiz. Dış politikanın bu bağlamda düzeltilmesi lazım. Benim dilimde tüy bitti. Silah göndermeyin dedik. Gönderirsen silah bir gün sana geri döner. El Bab'a gönderdik. Halbuki biz yetkiyi sınır güvenliği için aldık. Türkiye'nin çıkarı var mı, var. Sınır güvenliği sağlayacağız. Orada olmalıyız. Ama Suriye'nin içinde değil. IŞID terör örgütü ile mücadele sadece Türkiye'nin mücadelesi değil. Rusya, Amerika, 'Türkiye'yle mücadele edeceğim' diyor. Peki şimdi El Bab'da Türkiye dışında kimse yok. Onlar da mücadele ediyordu. Amerika ile Ruslar ne yapıyor? Bir tek askeri ölmesin diye uçakla füzeyle vuruyor. Biz giriyoruz. Sorumlulukla düşünmediğimiz taktirde ben bodoslama girerim, ben bu işi hallederim derseniz, gerçekçi olmamız lazım olmuyor.

"ECEVİT İKTİDARI TESLİM EDERKEN.."

Hepimizin oturup tekrar düşünmesi lazım. Rahmetli Ecevit 2002'de iktidarı teslim ederken, Türkiye'de terör sıfırdı. Apo'yu yakalamış ve hapse atmışlardı. Olaylar bitmişti. Ne oldu şimdi? Türkiye terör batağının içine girdi. Bir eksiğimiz ve yanlışımız var" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kahve sohbetinin ardından karayoluyla Ankara'ya hareket etti.