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Kılıçdaroğlu kalpak taktı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Adana’da Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Genel Merkezi’ni ziyaretinde kalpak takarak konuşma yaptı.

İHA | 10.06.2018 - 16:37..
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Kılıçdaroğlu kalpak taktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün Onursal Başkanı olduğu Türkiye Kuvayi Milliye ve Mücahitler Derneği Genel Başkanı İrfan Söker ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

ROZET VE KALPAK HEDİYE EDİLDİ

Kılıçdaroğlu, Türkiye Kuvayi Milliye Derneği Genel Başkanı İrfan Söker’le bir süre sohbet etti. Daha sonra toplantı salonuna gelen Kılıçdaroğlu’na Söker, rozet ve kalpak takdim etti.

Kılıçdaroğlu kalpak taktı

"GAZİ MUSTAFA KEMAL DE BİR KUVAYİ MİLLİYECİDİR"

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, Kuvayi Milliye ve Mücahitler Derneği’nin kurulduğundan bu yana varlığını kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, “Bu varlığı sürdürenlere yürekten teşekkür ediyorum. Kuvayi Milliye oluşumu bizim için çok önemlidir. Partimizin kurucuları arasında Gazi Mustafa Kemal vardır. O da bir Kuvayi Milliyecidir. Biz geleceği daha iyi inşa etmek ve Türkiye’yi çağdaş uygarlığa ulaştırabilmek için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu kalpak taktı

Kuvayi Milliye’nin aynı zamanda çağdaş uygarlığa yükselmek için mücadele etmek olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Kuvayi Milliye yargı bağımsızlığı, parlamenter sistem, düşünce özgürlüğü demektir. Yani Kuvayi Milliye Türkiye’yi 21. yüzyılın yıldızı yapmak demektir. Geçmişte mücadele edildi, aynı mücadele 21. yüzyılda da devam edecektir” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu kalpak taktı

Kılıçdaroğlu kalpak taktı

Kılıçdaroğlu kalpak taktı

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