Kılıçdaroğlu, kaybettiği davaları kazanacağına inanıyor

Tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerini ve yaralıları ziyaret etmek için Tekirdağ’a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İnanlı Mahallesi’nde hakkında açılan davalarla ilgili açıklama yaptı.

"BENİM ADIM KEMAL KILIÇDAROĞLU..."

Hakkında açılan davalarla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Bugün bir mahkeme Man Adası belgeleri ile ilgili olarak benim hakkımda yüksek bir tazminat yükümlülüğü getirmiş. O hakim şunu çok iyi bilsin; benim adım Kemal Kılıçdaroğlu, ben öyle o tür davalara pabuç bırakmam. Sonuna kadar mücadele ederim. Sonuna kadar mücadele etmek demek; tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak demektir. Benim görevlerinden bir tanesi de budur. Hatta en önemli görevi budur; tüyü bitmemiş yetimin hakkını, mahkeme kararlarına rağmen koruyacağım. O davaların tamamını kazanacağım. Bir üst mahkemenin veya diğer mahkemelerin lehime verdiği kararları o hakimin suratına çarpacağım ben. Beni korkutacağını mı sanıyor?" ifadelerini kullandı.