Kılıçdaroğlu kiraz ikramını geri çevirdi

‘Adalet Yürüyüşü'nün 3’üncü gününde, eşi Selvi Kılıçdaroğlu’yla birlikte yürüyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu köylü kadınlar yalnız bırakmayarak, yürüyüşünde CHP liderine destek verdi.

Yürüyüş sırasında, danışmanı Seyfullah Beysulen'in annesi Hatice Beysulen ve Türkiye'nin ilk köylü kadın milletvekillerinden Satı Kadın'ın torunu Zekai Cırpanoğlu, Kılıçdaroğlu’na çiçek verdi.

KILIÇDAROĞLU, İKRAM EDİLEN KİRAZI ALMADI

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Kahramankazan İlçesi’nde bir kiraz üreticisi, yanındaki oğluyla beraber bahçelerinden topladıkları kirazları kasa içinde ikram etmek istedi. Kılıçdaroğlu, Ramazan nedeniyle kirazlardan almayarak, kendisine yapılan ikram için teşekkür etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, öğle sıcağında, Kahramankazan çıkışında mola verdi. Kılıçdaroğlu, yoluna saat 16.00 sıralarında başlayacak ve yaklaşık 2 saat daha yürüyerek. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kahramankazan Kent Ormanı'nda 'adalet' için İstanbul'a kadar yapacağı yürüyüşün üçüncü gününü tamamlamış olacak.









