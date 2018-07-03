Kılıçdaroğlu koltuğa yapıştı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9 seçimdir yenilgiye doymuyor. Türkiye'nin en büyük muhalefet partisi lideri konumunda olmaktan vazgeçmeyen Kılıçdaroğlu'na 24 Haziran seçimlerinin ardından isyan bayrağı açıldı.

İNCE'Yİ ADAY GÖSTEREREK SAF DIŞI BIRAKMAYI PLANLAMIŞTI

Kendisine en büyük rakip olan Muharrem İnce'yi 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı göstererek saf dışı bırakmayı planlayan Kılıçdaroğlu'nun bu hesabı da tutmadı. CHP oyları İnce'nin oylarının gerisinde kalınca Kılıçdaroğlu'na tepkiler daha da arttı.

Kılıçdaroğlu seçimleri kaybetmesinin ardından istifa çağrılarına, "Bu partide koltuk sevdalılarına yer yok" diyerek yanıt vermişti. Kılıçdaroğlu'nun bu yanıtı CHP'lileri şok etmişti.

İNCE'NİN TEKLİFİNE YANIT VERMEDİ

Muharrem İnce, Genel Başkanlık koltuğuna oturarak iktidar olmayı hedefliyor. Bu doğrultuda dün İnce'den yeni bir hamle geldi. İnce, Kılıçdaroğlu ile bir araya gelerek kendisine 'Onursal Başkanlık' teklif etti. Genel Başkanlık koltuğunu bırakmasını istedi. Kılıçdaroğlu görüşmede olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermedi.

SONU KÖTÜ OLABİLİR

İnce bugün yaptığı açıklamada 'Hayır' derse, örgüt kendisi çözecektir..." dedi. Bu da Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki siyasi kariyerinin sonunun kötü olacağını gösteriyor.