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Kılıçdaroğlu: Listeyi hazırlarken kimseyi ötekileştirmedik

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu partinin milletvekili adayı listesiyle ilgili konuştu.

Haber Merkezi | 22.05.2018 - 18:52..
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Kılıçdaroğlu: Listeyi hazırlarken kimseyi ötekileştirmedik

Dün akşam saatlerinde sızan ve parti içinde tartışma yaşanan CHP'nin kesin milletvekili aday listesi belli oldu.

"SORUNLARI ÇÖZECEK KADRO YAPTIK"

Milletvekili listesiyle ilgili ilk kez konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin sorunlarını çözebilecek kadroya yer verdik. Kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden liste hazırladık" dedi.

LİSTEYE GİRMEYENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Listede yer almayanalara da teşekkür eden Kılıçdaroğlu ''Geride bıraktığımız parlamenter dönemde görev üstlenip, önümüzdeki dönemde parlamentoda olamayacak olan tüm arkadaşlarıma şükranlarımı, vatandaşlarım adına teşekkürlerimi iletiyorum. Her bir arkadaşım, büyük bir özveri ve kararlılıkla, vatanperverlik duygusuyla görevini yerine getirdi. Nerede bir mağdur veya mağduriyet varsa milletvekili arkadaşlarım orada oldu.'' dedi.

"24 HAZİRAN'DA MUHARREM İNCE KAZANACAK"

Habertürk'e konuşan Kılıçdaroğlu,  ''Ülkemize demokrasi ve özgürlük gelecek, ekonomisi güçlenmiş, eğitim problemlerini çözmüş, dış politikada bölgesinde yeniden lider ülke olan, komşularıyla barış içinde yaşayan, huzura kavuşmuş bir Türkiye’nin ilk adımlarını 24 Haziran itibariyle atmaya başlayacağız. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Muharrem İnce kazanacak, CHP kazanacak, Millet ittifakı kazanacak. Ancak bu seçimlerde bir avuç yandaş dışında kaybeden olmayacak. Çünkü herkesi kucaklayacağız, herkese huzuru ve adaleti getireceğiz.'' ifadelerini kullandı.

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