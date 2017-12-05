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Kılıçdaroğlu Londra'ya gitti

İngiltere'ye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi temaslarda bulunacak.

İHA | 05.12.2017 - 21:02..
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Kemal Kılıçdaroğlu, 5-9 Kasım tarihlerinde bir dizi temaslarda bulunmak üzere İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitti.

Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı’nda beraberindeki heyetle birlikte akşam 19.50 sularında Türk Hava Yolları’nın TK 1983 tarifeli uçağıyla Londra’ya hareket etti.

İŞÇİ PARTİSİ LİDERİYLE GÖRÜŞECEK

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Londra ziyareti kapsamında Birleşik Krallık Avrupa ve Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ve İngiliz İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn ile bir araya gelecek.

Kılıçdaroğlu Londra'ya gitti VİDEO

Kılıçdaroğlu Londra'ya gitti

Ziyaret kapsamındaki görüşmelerde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri, Avrupa Birliği ve Ortadoğu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağı öğrenildi.

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